Excelsior-FC Groningen maçında hakem Richard Martens yoğun eleştiri altında. İki tartışmalı penaltı kararı veren Martens, X’te sert tepkilerle karşılaşıyor.

Yarım saati biraz aşkın süre geride kalmışken ilk penaltı kararı çıktı. Jorg Schreuders, Excelsior’un hücum oyuncusu Agust Orri Thorsteinsson’u önce ceza sahasının dışında tuttu, ardından bıraktı ve ceza sahası içinde İzlandalı oyuncuya hafifçe temas etti. Martens penaltı noktasını gösterdi, VAR ise müdahale etmeyi gerektirecek bir neden görmedi. Irakli Yegoian bu fırsatı değerlendirerek skoru 1-1’e getirdi.

İkinci yarıda Schreuders bir kez daha tartışmalı bir penaltı pozisyonunun içindeydi. Kanat beki hızlanarak Excelsior ceza sahasına girdi ve Jan Plug ile Eric da Silva Moreira’nın arasında yere düştü. Bu sırada topa da müdahale edilmiş gibi görünüyordu.

VAR, Martens’in pozisyonu yeniden izlemesini istedi ancak Zeist ile iletişimde yaşanan sorunlar nedeniyle bu, her zamanki şekilde mümkün olmadı. Bunun üzerine hakem VAR ile telefonla görüştü. Görüşmeye rağmen kararını değiştirmedi. Thom van Bergen bu hediyeyi geri çevirmedi ve penaltı noktasından attığı golle Groningen’i 3-1 öne geçirdi.

İki penaltı kararı da X’te şaşkınlık yarattı. Kjeld, “KNVB, hakem Martens’i birkaç haftalığına tatile gönderin. Buna nasıl penaltı verebilirsin? Gerçekten rezalet…” diye yazdı. Erik-Sander ise ikinci kararın ilk penaltıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor: “Sanırım ilk yarıdaki penaltıyı telafi etmek için verildi.”

Excelsior lehine verilen penaltı da yoğun eleştiri aldı. Jako, “Buna nasıl penaltı verirsin? Üstelik VAR da müdahale etmiyor! Hakem yönetimi yine şaşırtıcı derecede kötü” tepkisini gösterdi.

X’teki genel görüş açık: İki penaltının da çok kolay verildiği düşünülüyor. Arjan, “Haha, ne seviye ama. Buna da penaltı vereceksek… Bu hakemin durumu içler acısı” dedi. Ronald da aynı görüşteydi: “Hakem yönetiminin seviyesi korkunç. Buna asla penaltı verilmez. Hakem Haftası.”































