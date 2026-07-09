X öfkeleniyor: "Fas bunun için kesinlikle kırmızı kart almalıydı!"

Perşembe günü Fransa ile Fas arasında oynanan Dünya Kupası maçında dikkat çeken bir an yaşandı. Kylian Mbappé penaltıyı kullanmadan hemen önce, Issa Diop’un Ousmane Dembélé’ye eliyle işaret ederek bir şeyler söylediği görüldü. Ancak Faslı savunma oyuncusu bu hareketinden dolayı ceza almadı.

İlk yarının ortalarında, Noussair Mazraoui’nin Mbappé’ye yaptığı faulün ardından Fransa’ya penaltı verildi. Bunun üzerine Dembélé topu aldı ve bir an için penaltıyı o kullanacak gibi göründü.

VAR, penaltının doğru olup olmadığını kontrol ederken, Dembélé ve Diop aralarında bir konuşma yaptı. Bu sırada Diop, Fransız oyuncuya bir şeyler söylerken iki kez elini ağzının önüne götürdü.

FIFA, bu Dünya Kupası için yeni bir kural getirdi. Elini ağzına götürerek rakibine bir şey söyleyen oyuncular, bu hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kartla cezalandırılmak zorundadır.

Bu durum, örneğin Türkiye ile Paraguay arasındaki grup maçında da yaşandı. O maçta Miguel Almirón, elini ağzının önüne koyarak rakibi Mert Müldür’e bir şeyler söylediği için kırmızı kart gördü.

Diop’un durumunda ise, Dembélé’nin tepkisine bakılırsa, ona hakaret içeren bir şey söylediği pek de öyle görünmüyordu. Ancak FIFA kurallarında, elin arkasında söylenen sözlerin hakaret içeren ya da içermeyen olması arasında bir ayrım yapılmamaktadır.

Bu an, X kullanıcıları tarafından da fark edildi. Bir kullanıcı, “Bakın, Diop ağzını kapattı ama karar: kırmızı kart yok” diye yazdı. Bir başka tweet ise şöyle: “Diop, elini ağzına götürerek Dembélé’ye doğru hareket yaptı, ancak hakem ve VAR bunu görmezden geldi.”