Faslı milli oyuncu Hakim Ziyech, gelecek sezon kırmızılı takımla yoluna devam etmeyi doğal bir şekilde planlarken, beklemediği bir zamanda kendisini yeni yönetimin hesaplarının dışında bulmasının ardından Wydad Athletic Club içindeki durumunu çevreleyen son gelişmeler karşısında şaşkına döndü.

Fas merkezli "El Bataola" sitesine göre Ziyech, gelecek sezon için hazırlıklarına takımla birlikte doğal bir şekilde başlamış, ancak Nahdat Zemamra karşısında oynanan hazırlık maçının kadrosundan çıkarılmış, ardından hazırlık kampı için Agadir'e gidecek takım listesinde de kulübün yeni başkanı İbrahim el-Asri'nin kararıyla yer almamıştı. Bu durum, takımla devam etmesinin kesin olduğunu düşünen oyuncu için büyük bir sürpriz oluşturdu.

Bu adımlar Ziyech'i hayrete düşürdü; özellikle de hazırlıkların başlamasının ardından durumunun bu şekilde değişeceğini beklemiyordu. Kendisini takımdan ayrı olarak antrenman yapmakla yükümlü bulmasının ardından oyuncu ile yeni yönetim kurulu arasındaki ilişki daha gergin bir seyir izlemeye başladı.

Ziyech'in "Instagram" hesabı üzerinden sessizliğini bozmaya karar vermesinin ardından anlaşmazlık daha da tırmandı. Oyuncu, takımdan çıkarılma kararını hangi tarafın aldığına dair anlatılar arasındaki çelişkilerin sürdüğü bir ortamda, Wydad başkanı İbrahim el-Asri'ye doğrudan eleştiriler yöneltti.

Krizin yansımaları yalnızca sportif boyutla sınırlı kalmadı. Ziyech'in, Kazablanka'da kalarak antrenmanlara bireysel olarak devam etmesinin kendisine bildirilmesinin ardından, Muhammed Benjelloun tesisleri içindeki durumunu belgelemek için sonrasında bir icra memuruna başvurmasıyla dosya hukuki bir boyut kazandı.

Bu tırmanış, Wydad yönetiminin başta maaşının tutarı olmak üzere oyuncunun mali durumunu yeniden düzenlemeye çalıştığı bir dönemde yaşanıyor. Dolaşımdaki bilgiler ise Ziyech'in, sözleşmesinde üzerinde anlaşılan şartları değiştirmeye hazır olmadığına işaret ediyor; bu da iki taraf arasındaki durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Kriz açık bir anlaşmazlığa dönüşmeden önce onu kontrol altına alma çabasıyla, bazı Wydad çevreleri oyuncu ile yönetim arasındaki görüşleri yakınlaştırmak için harekete geçti; anlaşmazlığı sona erdirecek ve iki taraf arasındaki ilişkiyi koruyacak bir formül arayışıyla, Ziyech'i kulüp başkanı İbrahim el-Asri ile bir araya getirecek bir toplantının yapılması yönünde girişimlerde bulunuldu.