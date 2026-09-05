Faslı milli oyuncu Hakim Ziyech, Wydad Athletic Club içindeki durumuyla ilgili son gelişmeler karşısında büyük bir sürprizle karşılaştı. Zira kendisi, gelecek sezon kırmızılı takımla yoluna devam etmeyi doğal bir şekilde planlarken, beklemediği bir zamanda kendisini yeni yönetimin hesaplarının dışında buldu.

Faslı "El Bototla" sitesine göre, Ziyech yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte normal şekilde başlamış, ancak ardından Nahdat Zemmamra ile oynanan hazırlık maçı kadrosundan çıkarılmış, daha sonra da hazırlık kampı için Agadir'e giden takım kadrosunda yer almamıştı. Bu karar, kulübün yeni başkanı İbrahim El Asri tarafından alındı ve takımla devam etmesinin kesin olduğunu düşünen oyuncu için büyük bir sürpriz oluşturdu.

Bu adımlar Ziyech'i şaşırttı; özellikle de hazırlıklar başladıktan sonra durumunun bu şekilde değişeceğini beklemiyordu. Kendisini gruptan uzakta antrenman yapmakla yükümlü bulmasının ardından, oyuncu ile yeni yönetim kurulu arasındaki ilişki daha gergin bir seyir izlemeye başladı.

Ziyech'in "Instagram" hesabı üzerinden sessizliğini bozmaya karar vermesiyle anlaşmazlık daha da tırmandı. Oyuncu, kendisini takımdan çıkarma kararını alan tarafla ilgili çelişkili anlatımların sürmesi ortamında, Wydad başkanı İbrahim El Asri'ye doğrudan eleştiriler yöneltti.

Krizin yansımaları sportif boyutla sınırlı kalmadı; Ziyech'in Kazablanka'da kalması ve antrenmanlara bireysel olarak devam etmesi kendisine bildirildikten sonra, Muhammed Bencellun tesislerindeki durumunu belgelemek için bir adli memura başvurmasıyla dosya hukuki bir boyut da kazandı.

Bu tırmanış, Wydad yönetiminin oyuncunun mali durumunu, başta maaşının tutarı olmak üzere yeniden düzenlemeye çalıştığı bir dönemde geliyor. Dolaşımdaki bilgilere göre ise Ziyech, sözleşmesinde üzerinde anlaşılan koşulları değiştirmeye hazır değildi; bu da iki taraf arasındaki durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Krizin açık bir anlaşmazlığa dönüşmesinden önce onu kontrol altına alma çabasıyla, bazı Wydad temsilcileri oyuncu ile yönetim arasındaki görüşleri yakınlaştırmak için harekete geçti ve anlaşmazlığa son verecek, iki taraf arasındaki ilişkiyi koruyacak bir formül arayışıyla Ziyech'i kulüp başkanı İbrahim El Asri ile bir araya getirecek bir toplantının yapılması yönünde girişimlerde bulundu.