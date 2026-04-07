Wydad taraftarları öfkeden çılgına dönüyor... Carteron: Bu kabul edilmesi zor bir durum

Wydad, Fas Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta El-Hassani El-Jadidi ile 1-1 berabere kalarak iç sahadaki kötü gidişatını aşamadı. Bu sonuç, Fransız teknik direktör Patrice Carteron'u hayal kırıklığına uğratırken, Kırmızı Takım taraftarlarını da öfkelendirdi.

Son maçında El Fath'a yenildikten sonra güvenini geri kazanacak bir galibiyet arayan Wydad, 34. dakikada Ramiro Faca'nın golüyle öne geçti. 79. dakikada Moaz Moshtanem'in penaltıdan attığı golle Dakkali ekibi beraberliği yakaladı ve Wydad, şampiyonluk yarışında iki değerli puanı kaybetti.

"Hatalarımız bize maçı kaybettirdi"

Maç sonrası basın toplantısında, Carteron oyuncularının performansından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi ve takımın "avantajını değerlendiremediğini" vurgulayarak, bireysel hataların galibiyetin kaçmasına neden olduğunu belirtti.

Fransız teknik direktör, "Çok kızgınım; çünkü biraz güven eksikliğimizin farkındaydık, ancak skoru açmayı başardık ve bundan sonraki görevimiz hatalar yapmamaktı" dedi.

"İkinci yarıda hiçbir fırsat yaratamayan bir takıma gol hediye ettik ve bunu kabul etmek zor. En zor kısmı hallettik ama elimize geçen fırsatlara rağmen ikinci golü atamadık, bu da rakibin skoru eşitlemesine izin verdi" diye ekledi.

"Zor bir dönemden geçiyoruz, ancak böyle anlarda içimizden daha fazlasını aramalı ve daha fazla çaba göstermeliyiz. Oyunculara verdiğim mesaj da buydu" diye devam etti.

Taraftarların öfkesi

Buna karşılık, Wydad taraftarları sonuçtan büyük bir hoşnutsuzluk duyduklarını ifade ederek, takımın son maçlarda "karakterini kaybettiğini" ve performans ve sonuçlardaki bariz düşüşün sorumluluğunun oyunculara ait olduğunu düşündüklerini belirttiler.

Geniş bir taraftar kitlesi, El Jadida ile oynanan maçtaki beraberliğin bir dizi olumsuz sonucun devamı olduğunu düşündü ve teknik ekip ile oyunculardan, takımın ligdeki itibarını geri kazandıracak "güçlü bir tepki" vermelerini talep etti.

