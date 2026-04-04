Wydad'ı sarsan acı bir itiraf... Cartier, ilk mağlubiyetin ardından yetersizliğini kabul etti

Fransız teknik direktör Patrice Carteron, Cuma akşamı Prens Moulay Hassan Stadyumu'nda oynanan ve "Inwi" Profesyonel Ligi'nin ertelenen 10. haftasına ait maçta, rakip takım Fath Rabat'ın galibiyetini hak ettiğini kabul etti.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Cartier, yenilginin "haklı" olduğunu belirterek, son dönemde takımın yaşadığı zorlu koşullar nedeniyle karşılaşmanın başından son düdüğe kadar zorlu geçtiğini söyledi.

Fransız teknik adam, "Konfederasyon Kupası'ndan elenmemizin oyuncular üzerinde büyük bir psikolojik etki bırakmasının ardından, birkaç gündür teknik ekiple birlikte takımın dengesini yeniden sağlamak için hızlı çözümler bulmaya çalışıyoruz. Dayanıklı bir kadro oluşturmaya çalıştık, ancak durumu değiştirmek için yeterli zaman yoktu" dedi.

"Çok fazla fırsat yaratamadık ve maçın büyük bölümünde organizasyon eksikliği yaşadık. Antrenmanlar bile tam olarak tamamlanamadı; çünkü oyuncuların yarısı yorgunluktan dolayı antrenmanı bitiremedi. Takım fiziksel ve zihinsel olarak zorlanıyor, ancak ben buraya yenilgiyi mazur göstermek için değil, bir sonraki maç öncesinde hızlı çözümler bulmak için geldim" diye ekledi.

Fath Rabat, her iki takımın da denemelerine rağmen golsüz geçen dengeli bir ilk yarının ardından, 62. dakikada Lamine Diakité'nin attığı tek golle galip geldi.

Maçta ayrıca Hakim Ziyech'in sakatlık nedeniyle oyundan çıkması, Wydad'ın sıkıntılarını artırdı.

Cartier, ikinci yarıda dengeyi yeniden sağlamak için hücumda değişiklikler yapmaya çalıştı, ancak çabaları skoru değiştiremedi ve Kırmızı Takım ile ilk resmi sınavında mağlup oldu.

Bu sonuçla, Wydad 29 puanla üçüncü sırada kalırken, Al-Fateh 18 puana yükselerek sekizinci sıraya çıktı. Bu galibiyet, Al-Fateh'in sıralamadaki konumunu güçlendirdi ve Wydad'daki kariyerinin başlangıcında Cartieron üzerindeki baskıyı artırdı.