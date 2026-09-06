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Hakim ZiyechGetty Images

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Wydad'dan ayrılığın ardından: Ziyech herkesi şaşırtan beklenmedik bir rotayla sürpriz yaptı

Transfers
Wydad Casablanca
Fas
Botafogo RJ
H. Ziyech
Serie A
1.Lig
Fas
Brezilya

Avrupa, Afrika ve Asya dışında

Wydad Casablanca'nın eski orta saha oyuncusu Faslı Hakim Ziyech, Brezilya'daki yeni bir maceraya Aralık 2028'e kadar uzanan bir sözleşmeyle evet dedikten sonra Brezilya kulübü Botafogo'ya transfer olmaya yaklaştı.

Fransız "L'Équipe" gazetesine göre Ziyech, Brezilya'ya transfer konusundaki bir süre süren tereddüdün ardından Botafogo'nun teklifini kabul etme kararını verdi ve şu anda ligde 24 maçta 30 puanla 13. sırada yer alan takımla yolculuğuna başlayacak.

33 yaşındaki Ziyech, Wydad Casablanca ile büyük bir iz bırakamamasının ardından kulüple sözleşmesini feshetmişti.

Ziyech'in, transfer işlemlerini tamamlamak ve Botafogo ile Aralık 2028'e kadar sözleşme imzalamak üzere önümüzdeki haftanın başında Rio de Janeiro'ya ulaşması, ardından da resmen basına ve taraftarlara tanıtılması bekleniyor.

Botafogo, Brezilya Ligi'ndeki zorlu durumundan çıkmaya çalışırken Ziyech'in gelişinin takıma güçlü bir katkı sağlamasını umuyor; Faslı oyuncu ise Avrupa kıtası dışındaki yeni bir deneyimin kapısından geçerek eski seviyesine dönmeyi ve kariyerini yeniden canlandırmayı hedefliyor.

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