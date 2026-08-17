WWE yeniden yollara döndü ve Raw, SmackDown ile büyük Premium Live Event organizasyonları Kuzey Amerika genelindeki arena ve stadyumları dolaşıyor.

WWE, Hulk Hogan ve Andre the Giant'tan Stone Cold Steve Austin ve The Rock'a, oradan da Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes ve CM Punk gibi isimlerin başını çektiği bugünkü kadroya kadar spor eğlencesi tarihinin en ikonik rekabetlerinden bazılarını üretmesiyle itibar kazandı.

WWE, WrestleMania'nın 2027'de tarihinde ilk kez Kuzey Amerika'dan ayrılarak Riyadh Season'ın parçası olarak Suudi Arabistan'ın Riyad kentine gideceğini doğruladı. Ancak bu tarihi hamleden önce, Money in the Bank ve Survivor Series: WarGames'in de yer aldığı dolu bir 2026 takvimi hâlâ oynanmayı bekliyor. GOAL, bugün yerinizi nasıl ayırtabileceğinize dair tüm detayları aşağıda paylaşıyor.

Yaklaşan WWE etkinlikleri neler?

WWE sürekli turnede ve yıl boyunca yeni Raw ile SmackDown tarihleri ekleniyor. İşte Kuzey Amerika genelinde doğrulanan yaklaşan etkinliklerin kısa bir özeti.

Tarih ve saat Etkinlik Konum Biletler 20 Ağustos Perşembe, 19.30 WWE Summer Tour Canada Life Place, London, Ontario (Kanada) Biletler 21 Ağustos Cuma, 19.30 WWE Friday Night SmackDown Scotiabank Arena, Toronto, Ontario (Kanada) Biletler 22 Ağustos Cumartesi, 19.30 WWE Summer Tour Rogers Place, Edmonton, Alberta (Kanada) Biletler 23 Ağustos Pazar, 19.00 WWE Summer Tour Scotiabank Saddledome, Calgary, Alberta (Kanada) Biletler 24 Ağustos Pazartesi, 19.30 WWE Monday Night Raw Canadian Tire Centre, Ottawa, Ontario (Kanada) Biletler 28 Ağustos Cuma, 19.30 WWE RAW & SmackDown Rocket Arena, Cleveland, Ohio Biletler 29 Ağustos Cumartesi, 19.30 WWE Summer Tour Enmarket Arena, Savannah, Georgia Biletler 30 Ağustos Pazar, 19.00 WWE Summer Tour North Charleston Coliseum, North Charleston, South Carolina Biletler 6 Eylül Pazar, 19.30 WWE Sunday Night's Main Event State Farm Arena, Atlanta, Georgia Biletler 7 Eylül Pazartesi, 18.30 WWE Monday Night Raw Legacy Arena, Birmingham, Alabama Biletler

WWE düzenli olarak yeni tarih blokları açıklıyor ve organizasyon kısa süre önce Road to WrestleMania turnesinin bir parçası olarak Nisan 2027'ye kadar yeni Raw ve SmackDown şovlarını da doğruladı. Taraftarların kontrol etmeyi sürdürmesi gerekiyor, çünkü her birkaç haftada bir takvime yeni şehirler ve arenalar ekleniyor.

WWE biletleri nereden alınır?

Bu listedeki tüm tarihler için en geniş koltuk seçeneği adına StubHub öne çıkan seçenek. Platformdaki her satın alma işlemi StubHub'ın FanProtect garantisi kapsamında yer alıyor; böylece ödemeyi tamamlamadan önce tam olarak ne aldığınızı biliyor, oturma bölümlerini ve fiyatları yan yana karşılaştırarak bütçenize en uygun fırsatı bulabiliyorsunuz.

WWE ayrıca yeni açıklanan şovlar için biletleri doğrudan WWE.com/Events üzerinden de satıyor; burada genellikle genel satıştan bir ya da iki gün önce taraftarlara özel ön satış dönemi açılıyor. Wrestlemania ve SummerSlam gibi PLE etkinlikleri için belirli bir bilet arayan taraftarlar açısından, ilk kontenjan tükendikten sonra yeniden satış pazarları çoğu zaman yer garantilemenin en güvenilir yolu oluyor.

Hangi yolu seçerseniz seçin, erken rezervasyon yapmak mevcut en düşük fiyatı yakalamanın en akıllıca yolu, çünkü Wrestlemania gibi büyük organizasyonların biletleri tarih yaklaştıkça düzenli olarak yükselme eğilimi gösteriyor.

WWE biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları şova, şehre ve ring kenarına ne kadar yakın olduğunuza göre geniş ölçüde değişiyor, ancak gerçekten her bütçeye uygun bir seçenek var.

Normal Raw ve SmackDown etkinlikleri: Biletler üst kat koltuklarda yaklaşık $50 ila $75 seviyesinden başlıyor ve bu da onları Kuzey Amerika'daki en uygun fiyatlı canlı spor eğlencesi biletlerinden bazıları hâline getiriyor.

Orta seviye arena şovları: ringi net gören iyi bir alt kat koltuğu için $100 ila $150 aralığında ödeme yapmayı bekleyin.

Wrestlemania ve diğer premium canlı etkinlikler: fiyatlar giriş seviyesi koltuklarda yaklaşık $50 ila $100+ seviyesinden başlıyor, alt tribün bölümlerinde yüzlerce dolara çıkıyor ve ring kenarı ile saha içi koltuklarda bunun çok daha üzerine ulaşıyor.

Hospitality ve VIP paketleri: WWE ve ortakları dönem dönem erken giriş, özel ürünler ve daha iyi görüş açıları gibi avantajlar içeren premium paketler sunuyor; bunlar standart biletlere kıyasla belirgin şekilde daha yüksek fiyatlandırılıyor.

En ucuz giriş yolu neredeyse her zaman gösteri tarihinden çok önce alınan standart bir Raw ya da SmackDown bileti oluyor; bu nedenle öncelik bütçeyse, premium canlı etkinlik yerine normal bir TV kaydını hedefleyin.



