WWE yeniden turneye çıktı ve Raw, SmackDown ile yazın en büyük premium canlı etkinliği, Kuzey Amerika genelindeki arena ve stadyumları dolaşıyor.

WWE, Hulk Hogan ve Andre the Giant'tan Stone Cold Steve Austin ve The Rock'a, oradan da Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes ve CM Punk gibi isimlerin başını çektiği günümüz kadrosuna uzanan süreçte, spor eğlencesi tarihinin en ikonik rekabetlerinden bazılarını üretme konusundaki itibarıyla öne çıktı.

WWE, WrestleMania'nın 2027'de ilk kez Kuzey Amerika dışına çıkacağını ve Riyadh Season kapsamında Suudi Arabistan'ın Riyad kentine gideceğini doğruladı. Ancak bu tarihi hamleden önce, WrestleMania Yolculuğu turnesi ve SummerSlam'in de yer aldığı dolu bir 2026 takvimi var. GOAL, bugün yerinizi nasıl ayırtabileceğinize dair tüm detayları aşağıda derledi.

WWE ne zaman?

WWE sürekli turnede ve yıl boyunca yeni Raw ve SmackDown tarihleri ekleniyor. İşte Kuzey Amerika'da doğrulanan yaklaşan etkinliklerden bir kesit.

Tarih ve saat Etkinlik Yer Biletler 30 Tem Per, 19.30 WWE Summer Tour Bank of Springfield Center, Springfield, IL Biletler 31 Tem Cum, 18.30 WWE Friday Night SmackDown Resch Center, Green Bay, WI Biletler 1 Ağu Cmt, 16.30 SummerSlam Birinci Gece U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN Biletler 2 Ağu Paz, 16.30 SummerSlam İkinci Gece U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN Biletler 3 Ağu Pzt, 18.30 WWE Monday Night Raw Casey's Center, Des Moines, IA Biletler 6 Ağu Per, 19.30 WWE Summer Tour EagleBank Arena, Fairfax, VA Biletler 7 Ağu Cum, 19.30 WWE Friday Night SmackDown Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA Biletler 7 Ağu Cum, 19.30 WWE NXT Melbourne Auditorium, Melbourne, Florida Biletler 8 Ağu Cmt, 19.30 WWE NXT Maxwell Snyder Armory, Jacksonville, Florida Biletler 10 Ağu Pzt, 19.30 WWE Monday Night Raw Scope Arena, Norfolk, VA Biletler

WWE düzenli olarak yeni tarih blokları açıklıyor ve organizasyon kısa süre önce WrestleMania Yolculuğu turnesinin parçası olarak Nisan 2027'ye kadar ek Raw ve SmackDown şovlarını doğruladı. Taraftarların takipte kalması gerekiyor, çünkü programa birkaç haftada bir yeni şehirler ve arenalar ekleniyor.

WWE biletleri nereden alınır?

Bu listedeki tüm tarihler için en geniş koltuk seçeneği adına StubHub öne çıkan seçenek. Platformdaki her satın alma, StubHub'ın FanProtect garantisi kapsamında yer alıyor; böylece ödeme öncesinde tam olarak ne aldığınızı biliyorsunuz ve bütçenize uygun en iyi mevcut fırsatı bulmak için tribün bölümlerini ve fiyatları yan yana karşılaştırabiliyorsunuz.

WWE ayrıca yeni açıklanan şovlar için biletleri doğrudan WWE.com/Events üzerinden satıyor ve genel satıştan genellikle bir veya iki gün önce taraftarlara yönelik ön satış penceresi açılıyor. Belirli bir WrestleMania veya SummerSlam bileti arayan taraftarlar için, ilk kontenjan tükendikten sonra yer garantilemenin en güvenilir yolu çoğu zaman yeniden satış pazarları oluyor; özellikle de öne çıkan stadyum şovlarında.

Hangi yolu seçerseniz seçin, erken rezervasyon yapmak mevcut en ucuz fiyatı kapmanın en akıllı yolu. Çünkü SummerSlam gibi büyük etkinliklerin biletleri, tarih yaklaştıkça istikrarlı şekilde yükselme eğilimi gösteriyor.

WWE biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları şova, şehre ve ring kenarına ne kadar yakın olduğunuza bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor, ancak gerçekten her bütçeye uygun bir seçenek var.

Düzenli Raw ve SmackDown kayıtları: üst kat koltukları için biletler yaklaşık 47 $ ile 75 $ arasında başlıyor ve bu da onları Kuzey Amerika'daki en uygun fiyatlı canlı spor eğlencesi biletlerinden bazıları haline getiriyor.

Orta seviye arena şovları: ringi net gören iyi bir alt kat koltuğu için 100 $ ile 150 $ aralığında ödeme yapmayı bekleyin.

SummerSlam ve diğer premium canlı etkinlikler: giriş seviyesi koltuklarda fiyatlar yaklaşık 47 $ ile 106 $ arasında başlıyor, alt tribün bölümlerinde yüzlerce dolara çıkıyor ve ring kenarı ile saha içi koltuklarda bunun çok daha üzerine ulaşıyor.

Ağırlama ve VIP paketleri: WWE ve ortakları belirli aralıklarla erken giriş, özel ürünler ve daha iyi görüş açıları gibi avantajlar içeren premium paketler sunuyor ve bunlar standart biletlerin belirgin şekilde üzerinde fiyatlandırılıyor.

En ucuz seçenek neredeyse her zaman gösteri tarihinden epey önce alınmış standart bir Raw veya SmackDown bileti oluyor. Bu nedenle öncelik bütçeyse, premium canlı etkinlik yerine düzenli bir TV kaydını hedefleyin.

U.S. Bank Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Minneapolis, Minnesota'daki U.S. Bank Stadium, WWE'nin yaz aylarındaki öne çıkan premium canlı etkinliği SummerSlam 2026'ya 1 ve 2 Ağustos'ta iki gece boyunca ev sahipliği yapıyor. Mekân, NFL'in en büyüklerinden biri ve Amerikan futbolu için 66.000'in oldukça üzerinde kapasiteye sahip. Büyük eğlence etkinliklerinde ise düzeni düzenli olarak 70.000'in üzerine çıkıyor. Bu da onu WWE'nin yıl boyunca sahne alacağı en büyük platformlardan biri haline getiriyor.

Stadyum, Minneapolis şehir merkezinde; büyük otellere, restoranlara ve toplu taşıma bağlantılarına yakın konumda yer alıyor. Bu da ister hafta sonu için uçakla geliyor olun ister Ortabatı'nın başka bir yerinden araçla gidiyor olun, ulaşımı kolay bir mekân olduğu anlamına geliyor. Birleşik Krallık'tan seyahat edecek taraftarların yedi saatlik uçuş süresi farkını hesaba katması ve iki gecelik şov etrafında seyahat planlarken yerel saat dilimine (Central Time) göre hareket etmesi gerekiyor.

Oturma düzeni, ringe yakın alt tribün bölümlerinden kulüp seviyesine, oradan da tüm stadyum prodüksiyonunu daha geniş açıdan gören üst kat koltuklarına kadar uzanıyor. Her stadyum şovunda olduğu gibi, giriş rampalarına ve ana kamera tarafına yakın görüş açıları genellikle daha yüksek fiyatla satılıyor. Bu nedenle satın almadan önce koltuk planlarını dikkatle incelemekte fayda var.

WrestleMania 43'ün 2027'de Riyad'da düzenleneceği doğrulanmışken, SummerSlam 2026 bir süreliğine Kuzey Amerika topraklarında gerçek bir WWE stadyum şölenini izlemek için son şanslardan biri olarak öne çıkıyor. Bu yüzden en iyi koltuklara olan talebin şov saatine kadar güçlü olması bekleniyor.