Wrexham, oynama hakkı bulunmayan iki futbolcuyu sahaya sürdüğü için EFL tarafından 75 bin sterlin para cezasına çarptırıldı ancak puan silme cezasından kurtuldu

Wrexham, oynama hakkı bulunmayan Issa Kabore ve Callum O'Hare'i maç kadrolarına aldığı için EFL tarafından üçte biri ertelenen 75.000 sterlin (99.800 dolar) para cezasına çarptırıldı. Championship ekibi, ilk maçı kaybettiği ve O'Hare ikinci maçta yedek kulübesinde kaldığı için puan silme cezasından kurtuldu. Kulüp şimdi bir kulüp sekreteri atamayı planlıyor.

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Wrexham'a oynama uygunluğu bulunmayan Kabore ve O'Hare nedeniyle para cezası

EFL, Wrexham'a para cezası verdi. Kabore'nin 28 Ağustos'ta Birmingham City karşısında, O'Hare'in ise beş gün sonra Millwall deplasmanında maç kadrosuna alınmasının ardından, iki oyuncunun da gerekli evraklarının usulüne uygun şekilde teslim edilmediği belirlendi.

Haberi aktaran The Athletic'e göre Wrexham, ilk maçı kaybettiği ve O'Hare'in Millwall karşısında şans eseri yedek kulübesinde kaldığı için puan silme cezasından kurtuldu. Phil Parkinson, 28 yaşındaki oyuncuyu yalnızca 24 saat önce Sheffield United'dan 7 milyon sterlin karşılığında transfer olmasının yol açtığı yorgunluk nedeniyle oynatmadı.

Kulüp açıklaması iki tescil ihlalini anlattı

O'Hare, 2 Eylül'de güney Londra'da birkaç dakika bile oynasaydı, EFL'deki emsal kararlar Wrexham'ın o maçtan aldığı üç puanı kaybedebileceğine işaret ediyor. Bury (2015-16), Rotherham United (2014-15) ve AFC Wimbledon (2013-14), kazandıkları lig maçlarında oynama uygunluğu bulunmayan futbolcuları sahaya sürdükten sonra aynı akıbete uğradı. Cambridge United ise 2023'te Barnsley'e karşı kaybettiği League One maçında oynama uygunluğu bulunmayan bir futbolcunun yedek kulübesinde kalması nedeniyle yalnızca para cezası aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlk ihlal, Issa Kabore'nin 28 Ağustos 2026 Cuma günü Birmingham City'ye karşı kaybedilen Championship maçında kadroya alınması ve oyuna yedekten girmesiyle ilgilidir. Kulüp, Kabore'nin çalışma hakkını gösteren doğru belgelere sahipti ancak bunları EFL'ye usulüne uygun şekilde teslim etmedi. Bu nedenle oyuncunun o maçta oynama uygunluğu yoktu. İkinci ihlal, Callum O'Hare'in Millwall'a karşı kazanılan Championship maçında kadroya alınmasıyla ilgilidir. O'Hare'in tescili, o maçta oynama uygunluğu kazanmasına yetecek sürede tamamlanmamıştı. Kendisi maçta oynamadı. Kulüp, bu tür sorunların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli adımları atıyor.”

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Michael Williamson yaz transferlerindeki rolünü anlattı

Tescil işlemlerindeki aksaklıklar, Steve Nickson'ın 7 Eylül'de sportif direktör olarak göreve başlamasından önce yaşandı ve Parkinson ya da teknik ekibiyle ilgili değildi. Wrexham, saha dışındaki işleyişini profesyonel lig dışı seviyeden Championship'e uzanan üst üste üç yükselişine ayak uyduracak şekilde yeniden yapılandırırken yaklaşık bir yıldır kulüp sekreteri olmadan faaliyet gösteriyor.

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Daha önce transfer görüşmelerinin çoğunu yürüten yönetici Shaun Harvey, 7 Temmuz'da günlük işlerden çekildi. Bu nedenle CEO Michael Williamson, Nickson Newcastle United'dan gelene kadar bu boşluğu doldurdu. Eylül ayındaki milli arada The Athletic'e konuşan Amerikalı yönetici şunları söyledi: “Ben sportif direktör değilim. Öyleymişim gibi de davranmıyorum. Zaten bu yüzden bir sportif direktör getirdik. Benim yaptığım, menajerler ve kulüplerle görüşme ihtiyacını geçici olarak karşılamaktı. Bu yorucu ve çok zaman alan bir iş. Herkes küçük bir oyun oynuyor: Biz oyuncuya şu değeri biçiyoruz, onlar başka bir değer biçiyor ve sürekli karşılıklı görüşmeniz gerekiyor. Bakın, ben nihai ticari şartları sonuçlandırmak, ardından işlemlerin yürütülmesi ve evrakların hazırlanması için işi idari tarafa devretmek üzere oradaydım. Steve göreve başladıktan sonra bunu ona devretmekten büyük memnuniyet duydum.”

Wrexham'ı şimdi ne bekliyor?

Wrexham'ın benzer bir durumun tekrarlanmasını önlemek için aktif olarak bir kulüp sekreteri aradığı belirtiliyor.

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Sahada ise Parkinson'ın ekibi, cuma günü O'Hare'in eski kulübü Sheffield United'a konuk olacak. Wrexham, Championship'te 12 maçta topladığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor; son play-off sırasının altı puan gerisinde, düşme hattının ise altı puan önünde.



