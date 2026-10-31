Phil Parkinson yönetimindeki Wrexham, Bramall Lane'de Sheffield United'a 1-0 yenilerek bu sezon ligde ilk kez üst üste iki mağlubiyet aldı. Forvet Ben Brereton Diaz, ilk yarıda attığı sezonun ilk golüyle Chris Wilder yönetiminde yeniden çıkışa geçen Sheffield United'ı Championship play-off yarışına taşıdı.

Reklam

İlk yarıdaki gol, zorlu galibiyeti getirdi

Diaz, 30. dakikada yakın mesafeden attığı golle United'ın yenilmezlik serisini üç maça çıkardı ve takımına sezonun ligdeki beşinci galibiyetini getirdi. Bu sonuçla Güney Yorkshire ekibi 10. sıraya yükseldi ve ilk altının yalnızca bir puan gerisinde yer aldı. Wrexham ise maçın son saniyelerinde yalnızca bir isabetli şut çekebildi ve puan tablosunda 17. sırada kaldı.

Ev sahibi ekip etkili başlangıcını gole çevirdi

Ev sahibi ekip maça etkili başladı. Jordan Ayew ve Sydie Peck erken fırsatları değerlendiremezken Wrexham'dan Lewis O'Brien'ın sert şutunu Sheffield United kaptanı Japhet Tanganga engelledi. United, 30. dakikada kaleci Anthony Patterson'ın Ayew'in falso verdiği şutu Diaz'ın önüne çelmesi ve Diaz'ın topu ağlara göndermesiyle öne geçti. Kısa süre sonra ise Harrison Burrows'a, konuk ekibin kaptanı Dom Hyam'ın müdahalesinin ardından penaltı verilmemesi ev sahibi ekibin teknik direktörü Wilder'ı öfkelendirdi.

Sam Smith ve Max Cleworth'ün devre arasında oyuna girmesi konuk ekibin performansını iyileştirse de eski Sheffield United forveti Kieffer Moore'un şutu üstten dışarı gitti. Kaleci Michael Cooper'ın uzun pasına hareketlenen Ayew'i ise Ben Sheaf son anda yaptığı müdahaleyle durdurdu. Uzatma dakikalarında Peck, Patterson'ı yokladı; ardından Smith'in etkisiz kafa vuruşu rahatça kontrol edildi.

Geçen sezonun başından bu yana Championship'te öne geçtiği maçlarda United'dan (34) daha fazla puan kaybeden tek takım Blackburn Rovers (39) oldu. United ayrıca geçen sezon Wrexham'la oynadığı iki maçta da öne geçmesine rağmen yenilmişti. Buna karşın takımının bu sezon ligde beşinci kez gol yemeden kazanması Wilder'ı sevindirdi. Wilder, BBC Radio Sheffield'a şunları söyledi: "Hak edilmiş bir galibiyet. Bana göre daha iyi olan takım kazandı.

Reklam Reklam

"Oyuncularımızdan taraftarı harekete geçirmelerini istedim. Niyetleri ve yaklaşımlarıyla bunu yaptıklarını düşünüyorum. Gerçekten iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum."

Related Topics

Hücumdaki eksikler Galli konuk ekibi etkiledi

Buna karşılık Wrexham, sakat hücum oyuncuları Josh Windass, Nathan Broadhead ve Callum O'Hare'ın yokluğunu fazlasıyla hissetti ve maçı yalnızca 0,6 beklenen gol (xG) değeriyle tamamladı. Geçen sezonki Championship mücadelesinin başlangıcından bu yana Galler ekibinin kazanma oranı, geçen sezon takımın en golcü oyuncusu olan Windass'ın yokluğunda yüzde 40,4'ten yüzde 27,3'e düşerken maç başına puan ortalaması da 1,53'ten 1,18'e geriliyor.

Takımının maça tutuk başlamasını ve hücumdaki etkisizliğini değerlendiren teknik direktör Parkinson, BBC Radio Wales'e şunları söyledi: "Nasıl oynarsanız oynayın, sahada 11'e 11 mücadele ediliyor. Bire bir mücadelelerinizi kazanmanız ve karşı karşıya geldiğiniz oyuncuya üstünlük kurmanız gerekiyor. Kendime ve katkılarıma her zaman bakarım. Teknik direktör benim ve elbette sorumluluğum büyük. Ancak oyunculara da söyledim: İlk 45 dakikada onları gerçekten iyi bir takım gibi gösterdik.

Reklam

"Kendi performanslarımız konusunda bireysel olarak çok dürüst olmalı ve kendimizi değerlendirmeliyiz. Çarşamba akşamı (Middlesbrough karşısında) sahaya çıktığımızda üst düzey bir takımla başa baş mücadele etmeye hazır olduğumuzdan emin olmalıyız."

Zor günler geçiren Wrexham'ı Middlesbrough sınavı bekliyor

Parkinson'ın ekibi, çarşamba akşamı ligin üst sıralarındaki Middlesbrough ile oynayacağı zorlu Championship maçı öncesinde hücumun son bölümünde daha büyük tehdit oluşturmanın yolunu hızla bulmalı. Önemli forvetleri sahalardan uzak kalmaya devam ederken iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak için hücumda çok daha etkili bir performans göstermesi gerekecek. United ise bir sonraki maçında savunmadaki direncini sürdürerek play-off sıralarına girmeyi hedefleyecek.