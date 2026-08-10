Wrexham'ın futbol piramidindeki rekor kıran yükselişi olağanüstü oldu. Championship'e yükselerek, İngiliz futbolunun en üst beş liginde art arda üç kez terfi etmeyi başaran ilk takım oldular.

Şaşırtıcı şekilde, geçen sezon Championship'teki ilk sezonunda etkileyici bir 7'ncilik elde ettikten sonra, dünyanın en eski üçüncü profesyonel futbol takımı şimdi gözünü net biçimde vaat edilmiş topraklara dikmiş durumda: Premier League.

GOAL, Wrexham 2026/27 biletlerini nasıl alabileceğinizi, bilet fiyatlarını, satın alma yöntemlerini ve daha fazlasını size ayrıntılarıyla anlatıyor.

2025/26 sezonunda yaklaşan Wrexham maçları

Tarih Maç (GMT) Stadyum Biletler 7 Mar Cumartesi FA Cup: Wrexham - Chelsea (17.45) STōK Cae Ras (Wrexham) Biletler 10 Mar Salı Wrexham - Hull City (19.45) STōK Cae Ras (Wrexham) Biletler 13 Mar Cuma Wrexham - Swansea City (20.00) STōK Cae Ras (Wrexham) Biletler 17 Mar Salı Watford - Wrexham (19.45) Vicarage Road (Watford) Biletler 21 Mar Cumartesi Sheffield United - Wrexham (15.00) Bramall Lane (Sheffield) Biletler 3 Nis Cuma West Brom - Wrexham (15.00) The Hawthorns (West Bromwich) Biletler 6 Nis Pazartesi Wrexham - Southampton (15.00) STōK Cae Ras (Wrexham) Biletler 11 Nis Cumartesi Birmingham City - Wrexham (15.00) St Andrew's (Birmingham) Biletler 18 Nis Cumartesi Wrexham - Stoke City (15.00) STōK Cae Ras (Wrexham) Biletler 21 Nis Salı Oxford United - Wrexham (19.45) Kassam Stadium (Oxford) Biletler 25 Nis Cumartesi Coventry City - Wrexham (15.00) CBS Arena (Coventry) Biletler 2 May Cumartesi Wrexham - Middlesbrough (12.30) STōK Cae Ras (Wrexham) Biletler

Wrexham biletleri nasıl alınır?

Maç günü biletlerini satın almanın resmî ve en güvenilir yolu, doğrudan Wrexham'ın eticketing.co.uk/wrexhamafc adresindeki eTicketing portalı üzerinden işlem yapmaktır.

STōK Cae Ras'taki talep Championship'in en yüksekleri arasında yer aldığı için, biletler katı çok kademeli bir dağıtım süreciyle dağıtılıyor.

Resmî Dragon üyelikleri ve bilet kuraları

Genel satış biletleri nadiren açık kamuya ulaşır. İç saha maç bileti alabilmek için taraftarların resmî bir Dragon üyeliğine (Digital Dragon, Red Dragon veya Gold Dragon) sahip olması gerekir.

Wrexham, üyeler için iç saha maç grupları öncesinde resmî bir bilet kurası sistemi işletiyor ve maç başına yaklaşık 1.200 bileti yalnızca bu kura üzerinden erişime açıyor.

Bilet dağıtım aşamaları: Kombine sahipleri (yenilemeler ve deplasman kontenjanı önceliği) Resmî Dragon üyeleri (bilet kuraları ve sadakat önceliği) Genel satış (yalnızca kura biletleri tahsis edilmeden kalırsa kamuya sunulur)

Maç günü hospitality paketleri

Executive ve lounge hospitality paketleri Dragon üyeliği gerektirmez ve maç günü girişini garanti eder, ancak satışa çıktıktan sonra hızla tükenir.

İkincil pazar yerleri

Üye kurası üzerinden bilet alamayan taraftarlar için StubHub gibi ikincil platformlar taraftardan taraftara yeniden satış seçenekleri sunuyor. Satın alım yaptığınız internet sitesinin hüküm ve koşullarını kontrol ettiğinizden emin olun.

Wrexham biletleri ne kadar?

Wrexham AFC, tüm iç saha EFL Championship lig maçlarında sabit fiyat politikası uyguluyor.

Birçok Championship kulübünün yüksek profilli rakipler veya yerel derbiler için fiyat yükseltmesinin aksine, bilet fiyatları rakibe bakılmaksızın sabit kalıyor ve ligin en uygun fiyatlıları arasında yer alıyor.

Ayrıca kulüp, resmî satın alımlarda sıfır rezervasyon ücreti alıyor ve tüm biletler dijital olarak teslim ediliyor.

Standart maç günü bilet fiyatları ağırlıklı olarak tribün konumuna ve yaş kategorisine göre değişiyor:

Yetişkin biletleri: Genellikle genel üye kontenjanında £24 ile £26 arasında değişiyor.

Genellikle genel üye kontenjanında £24 ile £26 arasında değişiyor. İndirimli biletler: 65 yaş üstü, 21 yaş altı, 18 yaş altı ve 14 yaş altı için indirimli fiyatlar mevcut (genç biletleri £10 gibi düşük bir fiyattan başlıyor).

65 yaş üstü, 21 yaş altı, 18 yaş altı ve 14 yaş altı için indirimli fiyatlar mevcut (genç biletleri £10 gibi düşük bir fiyattan başlıyor). Tribün kademelendirmesi: STōK Cold Brew Coffee Stand'da (veya University End'de) bulunan koltuklar standart taban fiyatı temsil ederken, Wrexham Lager Stand ve Macron Stand'ın orta bölümlerindeki görüş açıları standart fiyatlandırmanın en üst kademesinde yer alıyor.

Wrexham kombine biletleri nasıl alınır?

2026/27 Championship sezonu boyunca her iç saha maçında STōK Cae Ras'ta yerinizi garantilemenin tek yolu kombine bilettir.

2026/27 sezonu için kombine biletler, inanılmaz talep nedeniyle yenileme döneminde tükendi. Yetişkin kombine biletleri, 23 maçlık iç saha lig takvimi için müthiş bir değer sunarak £420+ seviyesinden başladı.

Tüm kombine sahipleri otomatik olarak promosyon indirimlerine ve dijital maç günü programlarına erişim sağlayan bir Digital Dragon Membership alır. Taraftarlar ayrıca fiziksel kartlar, özel ürünler ve kupa biletlerinde öncelikli erişim için Red Dragon veya Gold Dragon statüsüne yükseltme yapabilir.

SToK Racecourse'un tarihi

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Şu anda SToK Cold Brew Coffee ile yapılan sponsorluk anlaşması nedeniyle SToK Racecourse (veya Galce adıyla SToK Cae Ras) olarak bilinen Racecourse Ground, Galler'in Wrexham kentinde bir futbol tesisidir. 10.000'in üzerinde kapasitesiyle ülkenin en büyük beşinci stadyumudur ve 1864'ten bu yana Wrexham AFC'nin evidir.

Racecourse Ground, 1877'de Galler'in ilk iç saha millî maçına ev sahipliği yapmış olması nedeniyle hâlâ uluslararası maçlara ev sahipliği yapan dünyanın en eski uluslararası futbol stadyumudur. Stadyum ayrıca North Wales Crusaders rugby league kulübü, Scarlets rugby union kulübü ve Liverpool Reserves tarafından da kullanıldı. İlk dönemlerinde saha, kriket ve at yarışları için de kullanıldı.

Racecourse Ground tribünleri şu isimlerle biliniyor: Wrexham Lager Stand, SToK Cold Brew Coffee Stand, Macron Stand ve The Kop.

Wrexham Lager Stand

Eskiden Yale College'ın bulunduğu alanın arkasına konumlanan bu tribün, 4.200 kapasiteyle şu anda stattaki en büyük tribündür. Kulübün Avrupa'daki ilk serüvenine hazırlık kapsamında 1972'de inşa edildi ve ayrıca kulübe yeni soyunma odaları, kulüp ofisleri ve eğlence salonları kazandırdı. Tribünün sponsorluğunu, yerel mülkiyete sahip bağımsız bir bira üreticisi olan Wrexham Lager üstleniyor.

SToK Cold Brew Coffee Stand

2.800 kapasitelidir ve taraftarlara sahayı mükemmel açıdan izleme imkânı sunar. İç saha taraftarları 2007/08 sezonundan bu yana bu tribünde yer alıyor. Aynı dönemde deplasman taraftarları, büyük bir deplasman taraftarı katılımının beklendiği maçlar hariç, Yale Stand'a (Wrexham Lager Stand) taşındı.

Macron Stand

3.500 kapasitesiyle Racecourse Ground'daki en yeni tribündür. 1999'da eski Mold Road tribününün üzerine inşa edildi. Tribünde bir TV stüdyosu ve tam donanımlı sekiz özel loca bulunuyor, ayrıca 'The Changing Rooms' adlı bir restoranı da var.

The Kop

Kalelerin birinin arkasında yer alır ve resmî olarak Crispin Lane End ya da 'Town End' olarak bilinir. 5.000 kapasitesiyle Spion Kop, English Football League'deki en büyük tamamı ayakta tribündü, ancak 2008'den bu yana güvenlik gerekçeleriyle kullanılmıyor. Bu yılın mart ayında Wrexham County Borough, 5.500 koltuklu yeni bir Kop tribününün inşası önerisini onayladı. Kulüp, bunu 2026/27 sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor. Projenin 2026'ya kadar tamamlanması kritik önem taşıyor, çünkü stadyum gelecek yaz UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası maçlarına ev sahipliği yapacak.

SToK Racecourse yakınlarında nerede kalınır?