Wrexham'ın futbol piramidindeki rekor kıran yükselişi olağanüstü oldu. 2024/25 sezonunun sonunda Championship'e yükselerek, İngiliz futbolunun en üst beş liginde üst üste üç kez yükselmeyi başaran ilk takım oldular.

Geçen sezon Championship'teki ilk sezonunda etkileyici bir şekilde 7. sırayı alan dünyanın en eski üçüncü profesyonel futbol takımı, şimdi gözünü net biçimde vaat edilen topraklara dikmiş durumda: Premier League.

GOAL, Wrexham 2026/27 biletlerini nasıl alabileceğinizi, bilet fiyatlarını, satın alma yollarını ve daha fazlasını size ayrıntılı şekilde anlatıyor.

2026/27 sezonunda yaklaşan Wrexham maçları

Tarih Karşılaşma (GMT) Stadyum Biletler Cmt, 19 Eyl Wrexham - Southampton (15.00) Racecourse Ground (Wrexham) Biletler Cmt, 10 Eki Derby County - Wrexham (15.00) Pride Park (Derby) Biletler Sal, 13 Eki Wrexham - West Brom (19.45) Racecourse Ground (Wrexham) Biletler Cmt, 17 Eki Wrexham - Preston North End (15.00) Racecourse Ground (Wrexham) Biletler Cmt, 24 Eki Blackburn Rovers - Wrexham (15.00) Ewood Park (Blackburn) Belli değil Cmt, 30 Eki Sheffield United - Wrexham (20.00) Bramall Lane (Sheffield) Biletler Çar, 4 Kas Wrexham - Middlesbrough Racecourse Ground (Wrexham) Biletler Cmt, 7 Kas Wrexham - Wolverhampton Wanderers Racecourse Ground (Wrexham) Biletler

Wrexham biletleri nasıl alınır?

Maç günü biletlerini satın almanın resmi ve en güvenilir yolu, doğrudan Wrexham'ın eticketing.co.uk/wrexhamafc adresindeki eTicketing portalıdır.

Racecourse Ground'daki talep Championship'in en yüksekleri arasında olduğu için, biletler katı çok katmanlı bir dağıtım süreciyle dağıtılıyor.

Resmi Dragon üyelikleri ve bilet kuraları

Genel satış biletleri nadiren herkese açık satışa çıkar. İç saha maçı bileti alabilmek için taraftarların resmi bir Dragon üyeliğine sahip olması gerekir (Digital Dragon, Red Dragon veya Gold Dragon).

Wrexham, üyeler için iç saha maç paketlerinden önce resmi bir bilet kurası sistemi yürütüyor ve maç başına yaklaşık 1.200 bileti yalnızca bu kura üzerinden erişime açıyor.

Bilet dağıtım aşamaları: Kombine sahipleri (yenilemeler ve deplasman kontenjanı önceliği) Resmi Dragon üyeleri (bilet kuraları ve sadakat önceliği) Genel satış (yalnızca kura biletleri dağıtılmadan kalırsa kamuya sunulur)

Maç günü ağırlama paketleri

Yönetici ve lounge ağırlama paketleri Dragon üyeliği gerektirmez ve maç günü girişini garanti eder, ancak satışa sunulmalarının ardından hızla tükenir.

İkincil pazar yerleri

Üye kurasında bilet alamayan taraftarlar için StubHub gibi ikincil platformlar taraftar yeniden satış seçenekleri sunar. Satın alma yaptığınız sitenin hüküm ve koşullarını kontrol ettiğinizden emin olun.

Wrexham biletleri ne kadar?

Wrexham AFC, tüm iç saha EFL Championship lig maçlarında sabit fiyat politikası uyguluyor.

Birçok Championship kulübünün yüksek profilli rakiplerde veya yerel derbilerde fiyat artırmasının aksine, bilet fiyatları rakibe bakılmaksızın sabit kalıyor ve ligin en uygun fiyatlıları arasında yer alıyor.

Buna ek olarak kulüp, resmi satın alımlarda sıfır rezervasyon ücreti alıyor ve tüm biletler dijital olarak teslim ediliyor.

Standart maç günü bilet fiyatları esas olarak tribün konumuna ve yaş kategorisine göre değişiyor:

Yetişkin biletleri: Genellikle genel üye kontenjanında £28-£32 arasında değişir.

Genellikle genel üye kontenjanında £28-£32 arasında değişir. İndirimli biletler: 65 yaş üstü, 21 yaş altı, 18 yaş altı ve 14 yaş altı için indirimli fiyatlar mevcut (genç biletleri £10 gibi düşük bir fiyattan başlıyor).

65 yaş üstü, 21 yaş altı, 18 yaş altı ve 14 yaş altı için indirimli fiyatlar mevcut (genç biletleri £10 gibi düşük bir fiyattan başlıyor). Tribün kademelendirmesi: University End'deki koltuklar standart taban fiyatı temsil ederken, Wrexham Lager Stand ve Macron Stand içindeki merkezi görüşe sahip yerler standart fiyatlandırmanın en üst kademesinde yer alıyor.

Wrexham kombine biletleri nasıl alınır?

2026/27 Championship sezonu boyunca her iç saha maçında Racecourse Ground'da yer garantilemenin tek yolu kombine bilet almaktır.

2026/27 sezonu için kombine biletler, inanılmaz talep nedeniyle yenileme döneminde tükendi. Yetişkin kombine biletleri £420+ seviyesinden başladı ve 23 maçlık iç saha lig programı için mükemmel değer sundu.

Tüm kombine sahipleri otomatik olarak Digital Dragon Membership alır ve bu da promosyon indirimleri ile dijital maç günü programlarına erişim sağlar. Taraftarlar ayrıca fiziksel kartlar, özel ürünler ve kupa biletlerinde öncelikli erişim için Red Dragon veya Gold Dragon statüsüne yükseltebilir.

Racecourse Ground'ın tarihi

Racecourse Ground, Galler'in Wrexham kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. 10.000'in üzerinde kapasitesiyle ülkedeki en büyük beşinci stadyumdur ve 1864'ten bu yana Wrexham AFC'nin evidir.

Racecourse Ground, 1877'de Galler'in ilk iç saha milli maçına ev sahipliği yapmış olması sayesinde hâlâ uluslararası maçlara ev sahipliği yapan dünyanın en eski uluslararası futbol stadyumudur. Stadyum ayrıca North Wales Crusaders rugby league kulübü, Scarlets rugby union kulübü ve Liverpool Reserves tarafından da kullanıldı. İlk dönemlerinde saha kriket ve at yarışları için de kullanılıyordu.

Racecourse Ground tribünleri şu isimlerle bilinir: Wrexham Lager Stand, University End, Macron Stand ve The Kop.

Wrexham Lager Stand

Eskiden Yale College'ın bulunduğu yere yaslanır ve 4.200 kapasiteyle şu anda stadyumdaki en büyük tribündür. Kulübün Avrupa'daki ilk macerasına hazırlık olarak 1972'de inşa edildi ve kulübe yeni soyunma odaları, kulüp ofisleri ve eğlence alanları da sağladı. Tribünün sponsoru, yerel mülkiyete sahip bağımsız bir bira üreticisi olan Wrexham Lager'dır.

University End

3.000 kapasiteye sahiptir ve taraftarlara sahayı mükemmel açıdan görme imkânı sunar. İç saha taraftarları 2007/08 sezonundan bu yana bu tribünde yer alıyor. Aynı dönemde deplasman taraftarları, yüksek deplasman katılımı beklenen maçlar hariç Yale Stand'e (Wrexham Lager Stand) taşındı.

Macron Stand

3.500 kapasitesiyle Racecourse Ground'daki en yeni tribündür. 1999'da eski Mold Road tribününün üzerine inşa edildi. Tribünde bir TV stüdyosu ve tam donanımlı sekiz özel loca bulunur, ayrıca 'The Changing Rooms' adlı bir restoranı vardır.

The Kop

Kale arkalarından birinin arkasında yer alan bu bölüm, resmi olarak Crispin Lane End veya 'Town End' olarak bilinir. 5.000 kapasitesiyle Spion Kop, English Football League'deki tamamen ayakta izlenen en büyük tribündü, ancak 2008'den bu yana güvenlik gerekçeleriyle kullanılmıyor. Bu yılın mart ayında Wrexham County Borough, 5.500 koltuklu yeni bir Kop tribünü inşası önerisini onayladı. Kulüp, bunu 2027/28 sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor.