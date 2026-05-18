Wouter Goes, televizyonda canlı yayında Wesley Sneijder'in sert sözleriyle karşı karşıya kaldı: Bakışları her şeyi anlatıyor

Wouter Goes, Ziggo Sport'taki Rondo programında bu sezon geçirdiği kişisel gelişimden son derece memnun olduğunu belirtti. AZ'nin savunma oyuncusu, programda televizyon yorumcularının sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

"Onu şimdi beş maç için cezalandırmalılar. O zaman bu işten hemen kurtulur. O zaman o hastalıklı davranıştan hemen kurtulursun. Bu gerçekten de hastalıklı bir davranış, dostum!" Ziggo Sport'un derlemesinde duyulan Wesley Sneijder'in sert sözleri böyle.

Goes, bu görüntüleri görünce yüzünde hemen geniş bir gülümseme beliriyor: zira savunma oyuncusu, artık çok olgunlaştığını düşünüyor. “Bir dönem, iyi oynamak için bu tavırlara ihtiyacım olduğuna kendim de inanmaya başlamıştım. Ama biraz mesafe koyup baktığında, ‘Bu gerçekten bana yakışıyor mu?’ diye düşünüyorsun.”

“Son aylarda agresif oynadığımı düşünüyorum, ama o şakaları daha az yapıyorum,” diye devam ediyor Goes. “Saha içindeki çocuk, saha dışındaki çocuktan tamamen farklı bir çocuk. Bu bir tür maske: bir an için tüm kameraları unutuyorsun ve sadece mücadeleye odaklanıyorsun. O anda sadece o anın içindesin.”

“Tabii ki bazen geriye dönüp şöyle düşünürsün: bu akıllıca mıydı? Ama o anda bunu düşünmezsin. Şimdi geriye dönüp baktığımda, bunun olmasına seviniyorum, çünkü sonuçta kariyerimde ilerlememi sağladı. Şimdi sadece şu anda yaptığım şeye devam edeceğiz.”

Goes daha önce düzenli olarak bir tür zihin koçuyla çalıştığını açıklamıştı; bu sayede kendi ifadesine göre maçlar öncesinde ve sırasında çok daha sakin. Rakipler onu kışkırtmaya çalışsa bile, kendine sadık kalmaya çalışıyor. “Deneyimli oyuncuların, hakemin buna kanmasını umarak sana sataşacağını bilirsin,” diyor savunma oyuncusu.

“Şu anda gülerek bu durumu en iyi şekilde atlatmaya çalışıyorum. Geçen sezonla karşılaştırırsak, Go Ahead Eagles’a karşı oynadığımız kupa finali… Bu sezon en çok gurur duyduğum şey de bu,” diye ekliyor Goes.

Ziggo Sport