Wouter Goes, Cor Potcast'te AZ'deki antrenman alışkanlıkları hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Savunmacı, bu anlarda maçlara kıyasla daha sakin kaldığını söylerken, eski ve mevcut takım arkadaşlarıyla 'ufak tefek sürtüşmeler' yaşandığını da kabul etti.

Goes, rakiplerinde sık sık hayal kırıklığı ve öfke yaratıyor; onlar da onu sert ve kötü niyetli oyunla suçluyor. 22 yaşındaki Amsterdamlı oyuncu, bu tür davranışlara yabancı olmadığını kabul ederken, antrenmanlarda farklı bir kişi olduğunu söylüyor.

"Hayır, antrenmanda aslında çok daha sakinim. Bunu takım arkadaşlarıma sorsanız, onlar da aynısını söyler. Antrenmanlarda yine hırslıyım ama doğrudan takım arkadaşlarımın ayağına basmam ya da öyle şeyler yapmam."

Bazı takım arkadaşları ise ondan antrenmanlarda da bilinen oyun tarzını göstermesini istiyordu. "Antrenmanlarda (Lequincio, ed.) Zeefuik'le her zaman eğlenceliydi, çünkü onun da beni zorlamamı istediğini biliyordum. Bu her zaman güzel bir mücadeleydi."

Zeefuik, geçen sezon Heracles Almelo'ya kiralanmıştı ve AZ deplasmanı programda olduğunda Goes'un karşısına çıktı. İkili sert düellolara girdi ve maçın ardından Zeefuik, Goes'un elini sıkmayı reddetti.

"Benim için maç, antrenmandan farklı", diye devam etti Goes. "O zaman ona daha da fazla dikkat gösteriyorum. O anda ona arkadaşım olarak bakmıyorum, hayır. Onu gerçekten rakibim olarak görüyorum. Ona bir arkadaş gibi yaklaşmıyorum."

Goes, doğrudan rakiplerinin maç sonunda çoğu zaman duygusal olarak çok yüksek bir noktada olduğunu biliyor. "Sanırım Zeefuik'le de olan buydu. Muhtemelen şöyle düşündü: şimdi burada ne oluyor? Biz sadece arkadaş değil miyiz?"

"Bu arada Mexx Meerdink'le de altyapıda çok fazla ufak tefek sürtüşme yaşadım. O her zaman çok hırslıydı. Antrenmanda onunla birkaç kez kafa kafaya da geldik. Gerçekten hırslı olduğunda o da bunu yapabilen biri."

Goes, takım arkadaşlarının oyununun 'o yönüne' nasıl baktığını düşündüğü sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bence bundan çok memnunlar. Ama kendilerinin öyle biri olmamasından da memnunlar. Benim hissiyatım şu: takımda birinin böyle olması gerekiyor."

"Hırslı birine ihtiyacınız var", diyen Goes'a son olarak pişman olduğu bir şey olup olmadığı soruldu. "Her şeyin bir sebeple olduğuna içtenlikle inanıyorum. Yaşadığım her şey sayesinde ben de büyüyebildim. O yüzden aslında hiçbir şeyden pişman değilim", diyerek sözlerini noktaladı.

Stoper, sezona PSV karşısında Johan Cruijff Schaal'da alınan 0-4'lük galibiyet ve Eredivisie'nin ilk haftasında ADO Den Haag'a karşı elde edilen 2-0'lık zaferle oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Her iki maçta da 90 dakika sahada kaldı.