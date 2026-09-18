Wout Weghorst, teknik direktör Xavi yönetimindeki Hollanda Milli Takımı'nın ilk kadrosunda yer almadı. FC Twente'nin 34 yaşındaki santrforu, yokluğunu bir ölçüde bekliyordu ve milli takım kariyerinin artık sona erebileceğini düşünüyor.

Weghorst, 2018'de İngiltere karşısında Hollanda formasıyla ilk maçına çıktı ve o tarihten bu yana 53 kez milli oldu. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda on dört gol atarken iki Dünya Kupası ve iki Avrupa Şampiyonası gördü.

Xavi'nin kadrosunda şimdi yer almaması, Weghorst için tam anlamıyla sürpriz olmadı. “Biraz böyle hissediyordum zaten” diyen Weghorst, RTV Oost'a konuştu. “Ön aday kadrosu yaklaşık üç hafta önce açıklandı ve orada olmadığımı biliyordum. Son haftalarda bunun için elimden gelen her şeyi yaptım” dedi ve gülümsedi. “Ama hayır, kadroda değilim.”

Hücum oyuncusu, yeni teknik direktörün kararını kısmen anlayabildiğini söyledi. “Yaş alıyorsun, 34. Yeni teknik direktör, belki yeni nesil. Dünya Kupası'nda bunun son şansım olabileceği hissine kapılmıştım. Futbolda asla bilemezsin, şu an kadroda değilim, gelecek için göreceğiz.”

Weghorst, Hollanda Milli Takımı'nın kapısını kendisinin asla kapatmayacağını vurguladı. “Asla milli takımı bırakıyorum demem.”

“Ülken için oynamak en büyük gurur. Bir değer ortaya koyduğumu biliyorum. Şimdi bunu farklı şekilde değerlendirmeyi seçiyorlarsa, bu onların en doğal hakkı. Ben her zaman Hollanda Milli Takımı için hazır olacağım.”

Santrfor da bu yüzden gelecekte kendisine yeniden ihtiyaç duyulup duyulmayacağını bekleyip görecek. “Belki birazdan beni gerçekten çok özlerler, belki de hiç özlemezler. O zaman bu, ülkemiz adına işlerin çok iyi gittiğinin işaretidir. Ve belki gelecekte çok başarılı olabiliriz.”