Kırmızı Şeytanlar'ın efsanesi, Süper Lig hakkında duymak istemeyeceğimiz hakaretler savurdu.

NE OLDU? Manchester United, Kasım 2022'de Portekizli süperstar Ronaldo'nun kazançlı sözleşmesini feshetti ve serbest oyuncu olarak ayrılmasına izin verdi.

Bu olayın ardından forvet pozisyonu için takımda bir açık oluştu.

Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstarın yerini doldurmak asla kolay olmayacaktı, ancak kısa vadeli bir anlaşmayla Beşiktaş'ın yıldız forveti Weghorst, takıma transfer oldu.

Ancak, Hollandalı forvetin adı ilk duyulduğunda bazı taraftarları bu transferin yapılmamasını istedi.

Bunun üzerine Manchester United'ın efsane isimlerinden olan Paul Parker, Weghorst'u eleştiren Ronaldocuları ve Türkiye Ligi'ni hedef aldı.

NE SÖYLEDİLER: United'ın efsanesi Parker, 30 yaşındaki Hollandalının kendisini eleştirenleri susturacağına inanıyor ve Soccernews'e şunları söyledi:

"İnsanların Wout Weghorst'a karşı çok sert davrandığını düşünüyorum. Sadece üç maç oynadı ve onu yargılamak için henüz çok erken.

"Ama burası Manchester United ve insanlar sizi yargılayabilir. Her bir oyuncu büyük bir baskı altında ve günün 24 saati bununla başa çıkmak zorundalar.

"Ve insanlar onun bir Ronaldo olmadığını hatırlamalı. Ronaldo daha iyi bir futbolcuydu, ama bu adam farklı bir şey sunuyor.

"Çok çalışıyor ve kulübe yardım etmek istiyor. Ancak, tüm Ronaldocular Weghorst'a çamur atıyorlar ve onu tehdit ediyorlar. Bu, tek kelimeyle rezalet.

"Kulübün başarılı olmasını istemeliler ve sadece onu sevenlerin umursadığı bir ligde yeni bir hayatı olan Ronaldo'yu unutmalılar."

"Türkiye Süper Ligi, bir mezarlık ligi"

Parker, 2022-23 sezonunun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçiren Weghorst'u izlemek için sabırsızlanıyor.

United ile iki Premier Lig şampiyonluğu kazanan Parker, Türkiye Süper Lig'i hakkında iyi şeyler düşünmüyor:

"Ayrıca, Weghorst'un İngiltere'de oynamaya tekrar uyum sağlaması gerektiğini unutmayın.

"Avrupa'nın Çin'i olan Türkiye'den buraya geldi. Futbol açısından Türkiye, Avrupa'nın Çin'i gibi.

"Türkiye ligi, oyuncuların tatil yapmak ya da para kazanmak için gittikleri bir mezarlık ligi..."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Weghorst, Anthony Martial ile forma rekabetine girdi ve çalışmalarını sürdürüyor.

Weghorst, Kırmızı Şeytanlar'ın FA Kupası dördüncü turunda Cumartesi günü Reading'i ağırlayacağı maçta sahada olmayı umuyor.