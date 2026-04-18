"Wout Weghorst'un istatistiklerinden geri kalmıyorum"

Hugo Borst, geçtiğimiz günlerde Bryan Linssen'in Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer alması gerektiğini savundu. NEC'in forveti, hava toplarında Ajax'ın golcüsü Wout Weghorst'tan daha güçlü, diye değerlendirdi. Linssen şimdi Borst'un bu iddiasına bizzat yanıt veriyor.

"O akıllı, kurnaz, görünmez itmeler yapıyor ve evet, Oranje teknik ekibinin şunu söylediğini duyar gibiyim: 'O, kaybedilen bir Conference League finalinden öteye gidemedi'," diyerek Borst, 2022'deki final maçına atıfta bulundu; o finalde Linssen, Feyenoord formasıyla AS Roma'ya 1-0 yenilmişti. "Ve Linssen cana yakın, güler yüzlü, sosyal ve yardımsever. Wout Weghorst'ta olmayan hemen hemen her şeye sahip."

Linssen, Borst'un savunmasında ve NEC taraftarlarının "Linssen Oranje'de" diye şarkı söylemesinde özellikle mizahı görüyor. "Ve bir yerlerde şöyle düşünüyorum: Wout Weghorst'un istatistiklerine bakarsanız, ben de ondan geri kalmıyorum. Ben de gollerimi sadece Heracles gibi kulüplere karşı atmadım. Ama ben bunu çok ciddiye almıyorum."

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ardından kariyerinden her şeyi aldığını sorusuna yanıt veriyor. "Sanırım öyle. Bir zamanlar Bundesliga'ya gidebilirdim, ama daha iyi sezonlar geçirdim ve o zaman büyük liglerden kulüpler gelmedi. Anlaşılan bir şeyim eksikmiş."

Linssen için zirveye giden yol uzun oldu. "Kariyerime Fortuna'da Eerste Divisie'de başladım. Fortuna ile Hollanda'daki bir üst düzey kulüp arasında çok uzun bir yol vardı. Yine de bunu başardım. Feyenoord'da da değerli bir oyuncu oldum."

Linssen, Pazar günü NEC ile Eurojackpot KNVB Kupası'nı kazanarak çalışmalarının taçlandırılmasını istiyor. "Kardeşim Edwin daha küçük kulüplerde oynadı, ama iki kez Eredivisie'ye yükseldi. O benden daha fazla kutlama yaptı. Ama Pazar günü nihayet ben de bir kutlama yapmayı umuyorum."