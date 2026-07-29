Wout Weghorst, FC Twente’ye gelişinin ardından Ferencváros ile oynanan Avrupa Ligi elemesinde doğrudan ilk 11’de başladı, ancak bu henüz tam anlamıyla bir başarıya dönüşmedi. Yine de rövanşta ilk 11’deki yerini koruyacak; John van den Brom bunu basın toplantısında açıkladı.

Herkes bu görüşte değil. Twente taraftarlarının büyük bölümü, hücumun ucunda Sam Lammers’ın başlaması gerektiğini düşünüyor ve geçen hafta orada bulunan basın mensupları da bu görüşe destek verdi. Ancak Van den Brom, çarşamba günü bir kez daha gösterdiği üzere bu tartışmayı hiç istemiyor.

Twente teknik direktörü, “Normalde hiç öyle biri değilimdir ama aynı soruyu üç kez sorarsanız asabileşirim” dedi. “Bunun tam da bu şekilde yayınlanması can sıkıcı. Wout ile oynama kararı aldık çünkü fırsatının bir anda gelebileceğini hissettik.”

Lammers da kendi yeteneklerine güveniyor ve geçen hafta FC Emmen ile oynanan hazırlık maçında yaptığı hat-trickle bunu gösterdi. Van den Brom, “Harika bir tepki verdi” ifadelerini kullandı. Ancak bu, geçen sezon takımın birinci santrforu olan Lammers’ın hayal kırıklığı yaşamadığı anlamına gelmiyor.

Van den Brom, “Elbette kızgın ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Ben de yeterince kez kulübede oturdum” dedi. “Oyuna giremezsen öfkelenirsin, olması gereken de bu. Ama ikisi tamamen farklı tipte oyuncular. İkisi de bize yardımcı olabilir.”

Yine de Twente, rövanşta Weghorst üzerine kurulu oyun planından sapmıyor. “Wout, sürekli iki iri stoperle mücadele halindeydi ama buna rağmen doğru pozisyonlara girmeyi başarıyor. O zaman o topun da gelmesi gerekir. Uyum daha iyi olabilir, hayır, daha iyi olmak zorunda.”

“Her şeyi açıklamak istemiyorum çünkü salonda Macarlar da var ama bence birbirimizle çok fazla ilgileniyoruz. Wout’un etrafında çok fazla imkan var. Bence yarın bunu nasıl uygulayacağımızı göreceksiniz. Wout, ceza sahasında bir avcı. Geçen hafta bunun iyi yansımamış olması üzücü” diyerek sözlerini noktaladı Van den Brom.

Twente, perşembe günü Macaristan’daki rövanşta 1-2’lik yenilgiyi telafi etmek zorunda. Bunu başarması halinde Avrupa Ligi’nde üçüncü eleme turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise Avrupa kupalarına katılabilmek için Konferans Ligi elemelerinde yoluna devam etmesi gerekecek.