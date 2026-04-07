Wout Weghorst'un Ajax'tan ayrılması gündemde mi? 'Yabancı bir üst düzey kulüp, 33 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istiyor'

Wout Weghorst'un Ajax'ta bir futbolcu olarak geçirdiği son ayları yaşıyor olma ihtimali yüksek. 33 yaşındaki forvet, haftalardır FC Twente'ye yapılacak bir yurt içi transferle sıkça anılıyor, ancak söylentilere göre yurt dışındaki bir üst düzey kulübe transfer olması da olasılıklar arasında yer alıyor.

Weghorst'un Ajax'taki sözleşmesi sona ermek üzere ve sözleşmesinin uzatılması beklenmiyor. De Telegraaf'tan kulüp gözlemcisi Mike Verweij, Kick-Off podcast'inde forvetin kariyerine FC Twente'de devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

"FC Twente onu isterse, Weghorst'un FC Twente'ye gidebileceğini düşünüyorum. Ten Hag ondan hoşlanacaktır; onu iyi tanıyor. Weghorst'un Twente'ye gitme ihtimali yüksek," dedi Ajax takipçisi.

Weghorst uzun süre Kasper Dolberg'in yedeği olarak yetinmek zorunda kalmıştı, ancak yeni teknik direktör Óscar García yönetiminde rekabeti kazandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü tam da FC Twente karşısında gol attı, ancak Weghorst Ajax'ı evinde yenilgiden (1-2) kurtaramadı.

İkinci yarı başlar başlamaz, uzun boylu forvet Don-Angelo Konadu ile değiştirildi. Değiştirilirken sahadan çıkmak zorunda kalmasına açıkça sinirlendi. Kenar çizgisine geldiğinde García'nın elini sıkmayı reddetti. Maçın ardından Cristian Willaert, Weghorst ile röportaj yapmak istedi, ancak Hollanda milli takım oyuncusu bunu da reddetti.

Benfica ile bağlantılı

Parool gazetesi muhabiri Jop van Kempen'e göre Weghorst, geleceği konusunda karar vermeye çalışıyor. Twente onu çağırıyor, ancak Van Kempen'in duyduğuna göre Benfica da dahil olmak üzere bazı yabancı kulüpler de ona ilgi gösteriyor. Van Kempen, "Orada şu anda José Mourinho teknik direktörlük yapıyor. Wout ve José, bana harika bir ikili gibi geliyor" diye yazıyor.

Benfica'da şu anda Vangelis Pavlidis ilk forvet olarak görev yapıyor, ancak AZ'nin eski gol kralının bir kez daha güçlü bir sezon geçirdikten sonra önümüzdeki yaz transfer olması ihtimali yüksek. Mourinho, Hırvat Franjo Ivanovic ile de genç ve yetenekli bir forvete sahip.