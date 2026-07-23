Kenneth Perez, Wout Weghorst’tan henüz etkilenmiş değil. Avrupa Ligi ön elemesinde Ferencváros’a karşı oynanan maçta forvet daha ilk anda büyük bir fırsat yakaladı, ancak bunu kendi elleriyle heba etti.

Üçüncü dakikada yapılan ortada Weghorst arandı ve top kusursuz şekilde ayağına geldi. Ancak ilk kontrolü istediği gibi olmayınca Weghorst’un vuruşu bloklandı.

ESPN’de devre arası analizinde konuşan Perez, “İyi futbol oynamaktan, rahat futbol oynamaktan söz ediyorsan, Wout Weghorst’un aldığı o top...” diyerek iç geçirdi. “Evet, ilk kontrolün iyi olmazsa artık o pozisyon bir fırsat olmaktan çıkar.”

“Bu gerçekten çok büyük bir fırsat. Eğer bu ilk kontrol iyi, kısa olsa doğrudan vuruşunu yapabilirsin. Ama hayır, kontrolü açılıyor ve savunmacılar hemen müdahale edebiliyor.”

Perez bu pozisyona da fazlasıyla sinirlendi. “Sürekli mentaliteden ve bu tür şeylerden bahsediyor. Bana göre bu daha önemli! Düzgün bir ilk kontrol yapabilmen. O zaman vaktin olur ve golü atarsın.”

“O zaman 1-0 öne geçersin, kendini ödüllendirirsin. Şimdi ise sadece 10 dakika içinde her şeyin tamamen tersine döndüğünü görüyorsun. Top öbür tarafta ağlara gidiyor.”