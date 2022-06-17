Wout Weghorst transferini dövmecisi açıkladı: Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi?

Siyah-beyazlılara yakın olan Hollandalı golcünün adı sarı-lacivertliler ile de anılıyor.

Wout Weghorst'un dövmecisi Mert Mutluer, oyuncunun gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğunu söylerken önümüzdeki günlerde Antalya'da bir tatil planladığını açıkladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan 29 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon hangi formayı giyeceği henüz belirsiz.

Siyah-beyazlılara daha yakın olan Weghorst teklifleri değerlendirmesinin ardından kararını açıklayacak.

Wout Weghorst'un dövmecisi ne söyledi?

Kartal Analiz'e konuşan Wout Weghorst'un dövmecisi Mert Mutluer, oyuncunun transferine dair bazı ipuçları verdi:

"Türkiye'ye transfer olursan Fenerbahçe'ye mi yoksa Beşiktaş'a mı transfer olmak istersin diye sordum. Weghorst bana Beşiktaş'a transfer olmak isterim dedi."

"Weghorst ile Belçikalı bir arkadaşım vesilesiyle tanıştım ve ona birkaç dövme yaptık. İnşallah Türkiye'ye gelirse kaldığımız yerden devam edeceğiz dövmelerine."

"Antalya'da bir tatil planı olduğunu kesin olarak biliyorum. Orada ona dövme yapacağız."

"Türkiye'ye gelmek istemediğine dair bazı haberler vardı. Bunu Weghorst'a sordum, "Öyle bir şey yok" dedi. Milli takım hocasıyla konuşup kararını vereceğini söyledi."

Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

TFF Genel Kurulu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, Wout Weghorst transferi hakkında şunları söylemişti: "Kendisini isteyen çok kulüp var Avrupa'da."

"Milli takımından dün evine dönebildi. Birkaç gün daha bizden süre istedi teklifi değerlendirmek için."

"Weghorst'a odaklanmış durumdayız şu anda. Olmazsa Sörloth ve onun gibi birçok forvet adayımız var. Planlı şekilde ilerliyoruz."

Daha fazlası