Wout Weghorst samimi bir şekilde: “Bu konuda sert davranabilirim, ama…”

Wout Weghorst, geçen sezon transfer için FC Twente’ye bizzat başvurmuştu. Bunu, Tukkers’ın kulüp kanallarına verdiği röportajda anlattı. Bu nedenle transferin gerçekleşmesinden “çok mutlu” olduğunu belirtti.

1 Ocak'tan itibaren, kısa süre önce Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nda forma giyen forvet, diğer kulüplerle görüşme yapma özgürlüğüne kavuştu. Zira Ajax'taki sözleşmesi sona ermişti ve uzatılmayacaktı. Weghorst'un aslında tek bir planı vardı: FC Twente.

“Ajax’ta bir buçuk yıl geçirdikten sonra Dominique (Scholten, ed.) ile kendim iletişime geçtim ve şöyle dedim: ‘Eğer bir kez daha bir fincan kahve içebilirsek – kahve içmesem de – seve seve. Çünkü olan biten her şeye ve yazılanlara rağmen, bu hâlâ çok istediğim bir şey.’ İlk adımlar bu şekilde atıldı,” diye anlatıyor.

Weghorst için her şey yerine oturdu. “Erik ten Hag geri döndü, geçmişte birlikte çalıştığın bir teknik direktör (John van den Brom, ed.) var. Sorumlu kişilerle görüşmeler yaptım ve bu görüşmeler iyi, keyifli ve hırs doluydu. Bu benim için önemli, çünkü sonuçta burada bir birey olarak önemli bir iz bırakmak, başarılı olmak ve bir kupa kazanmak istiyorsun. O görüşmelerde, düşüncelerimizin büyük ölçüde örtüştüğünü fark ettim ve bu çok iyi hissettiriyor.”

2024 yazında Weghorst, Twente ile de anılmıştı, ancak o dönemde Burnley’den Ajax’a transfer olmuştu. 53 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen futbolcuya göre bu durum kendisinden değil, kulüplerden kaynaklanıyordu. “Twente, mali açıdan anlaşmaya varamadı,” diye açıklıyor.

“O zamanlar Burnley’de hala piyasa değerim vardı ve Avrupa Şampiyonası’nda oynuyordum. Benim için o seçenek hiçbir zaman söz konusu olmadı. Sonunda bunu gerçekten çok üzücü buldum. Ama sonuçta futbolda işler böyle yürür. Sonunda Hollanda’da benim için çok güzel başka bir seçenek ortaya çıktı ve bundan da son derece memnun oldum. Yine de içimden bir yerlerde bunu gerçekleştirebilmeyi her zaman dilemiştim.”

Şimdi Weghorst, 2028 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı Twente’de forma giyecek. “Bu çok iyi hissettiriyor! Evet, gerçekten çok zorlu bir süreçti. Bu konuda çok metin davranabilirim, ama sonuçta burası sık sık geldiğin ve kardeşlerinle birlikte 306 numaralı tribünde oturduğun kulüp. Bu anlamda stadyum da çok özel. Her zaman o şekilde geldiğin bir yer. Tabii ki son iki yıldır oraya girişim biraz farklıydı.”