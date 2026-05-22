Wout Weghorst, Jorthy Mokio'nun golünün ardından sergilediği davranışla büyük şaşkınlık yarattı

Wout Weghorst'un performansı Perşembe akşamı gündemden düşmedi. Forvet, iki büyük fırsatı kaçırdı ve maçın 60. dakikasında Kasper Dolberg ile değiştirildi, ancak maç sonrası konuşulan tek konu onun performansı değildi.

Avrupa kupaları için oynanan play-off yarı finalinde Ajax, FC Groningen'i 2-0 mağlup etti. Mika Godts'un ofsayt pozisyonunda attığı golün iptal edilmesinin ardından, birkaç dakika sonra Davy Klaassen kafayla skoru 1-0'a getirdi.

İkinci yarıda Ajax, FC Groningen'den uzaklaştı. Kanattan gelen bir orta kafayla uzaklaştırıldı, ancak Jorthy Mokio'nun ayaklarının önüne düştü. Orta saha oyuncusu hiç tereddüt etmedi ve çok kontrollü bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Ajax oyuncuları, Mokio'nun rahatlatan golünün ardından topluca sevinç gösterisinde bulundu; Steven Berghuis'in Kongolu oyuncunun sırtına atladığı ve Klaassen'in sevinç çığlıkları atan Ajax taraftarlarının yanına koştuğu görüldü.

Weghorst ise Mokio'nun golünden sonra sevinmeden uzaklaşıyor. Onun sevinç gösterisini gösteren bir video internette viral oluyor.



