Wout Weghorst, Hollanda milli takımındaki 50. maçına özel bir mesaj sayesinde çıkmış gibi görünüyor

Wout Weghorst, geçen hafta cuma günü Hollanda milli takımının Norveç'e karşı oynadığı hazırlık maçı (2-1) sırasında milli takım teknik direktörü Ronald Koeman tarafından oyuna sonradan girdi. De Telegraaf gazetesinin Kick-Off köşesinde cuma günü yer alan habere göre, bu oyuna girişi oldukça ilginç bir şekilde gerçekleşti.

Weghorst, Oranje formasıyla 50. uluslararası maçına çıkarak önemli bir dönüm noktasını kutladı. Bu özel gün için uzun boylu forvet, kariyeri boyunca kendisine çok şey ifade eden kişiler için Johan Cruijff ArenA'da bir skybox kiraladı. Weghorst, maçın ardından davetlilere kısa bir konuşma yaptı.

Gazeteci Steven Kooijman, podcast'te bu konuyla ilgili "güzel bir anekdot" paylaşıyor. "Bu hafta tesadüfen kuzeyde, Erwin Koeman'ın bir arkadaşı olan Joop Gall'ın yanındaydım. Joop, FC Emmen'de Weghorst'un antrenörüydü."

"Weghorst'un tüm eski antrenörleri oradaydı. TSG Hoffenheim'dakiler de dahil, saymakla bitmez. Ama sonra Koeman, Brian Brobbey'i oyuna soktu. O zaman dediler ki: bu bize olmayacak. Peki Gall ne yaptı? Telefonunu aldı ve Erwin Koeman'a bir mesaj attı."

Kooijman şöyle devam ediyor: ''Yardımı oldu mu bilmiyorum, ama maçın bitimine az kala Weghorst yine de oyuna girdi. Tüm skybox'ın rahatlamasına neden oldu.'' Hollanda milli takımı, erken bir geriye düşüşün ardından Norveç'i 2-1 mağlup etti.

Weghorst, birkaç gün sonra Philips Stadyumu'nda Ekvador ile oynanan maçın (1-1) son dakikalarında Koeman tarafından yine yedek olarak oyuna alındı. Ajax'ın forveti, Oranje'nin galibiyetine katkıda bulunamadı.

33 yaşındaki Weghorst, şu ana kadar 51 milli maçta forma giydi. Bu maçlarda 14 gol attı. Weghorst, Mayıs ayı sonunda Hollanda'nın kesin Dünya Kupası kadrosuna seçilip seçilmediğini öğrenecek.