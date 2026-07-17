Wout Weghorst, hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'nın ardından Oranje'ye sert eleştirilerde bulundu: 'Bazı şeylerin kesinlikle değişmesi gerekiyor'

Voetbal International’a verdiği röportajda Wout Weghorst, Dünya Kupası’nı hayal kırıklığıyla değerlendiriyor. Forvet, dört maçta sadece bir kez sahaya çıktı ve Hollanda milli takımından daha fazlasını beklediğini açıkça belirtiyor.

FC Twente'nin oyuncusu, elenmenin şokunu hâlâ atlatamamış ve o günden sonra maç izlememeye karar vermiş. "Pazartesi gelsin de bitsin." Weghorst, Oranje'nin performansına eleştirel yaklaşıyor. "Elbette hayal kırıklığı hakim. Hiçbir şekilde baskı kuramadık ve Dünya Kupası boyunca istediğimiz performansı sergileyemedik. Bunu bir önceki Dünya Kupası’yla ve o turnuvaya nasıl başladığımızla karşılaştırın.”

2022 Katar Dünya Kupası sırasında Louis van Gaal, Hollanda milli takımının teknik direktörüydü. Oranje o zaman çeyrek finalde Arjantin’e elenmişti (2-2, penaltılarda 3-4), ancak Weghorst’a göre o dönemde takımda daha fazla inanç vardı. “O zaman bir misyonumuz vardı ve bunu her şeyimizde yansıtıyorduk. Bu Dünya Kupası’nda ise bazen durum farklıydı,” diyor.

Fas’a karşı oynanan penaltı atışları da hâlâ kafasını kurcalıyor. “Dünya Kupası’ndasınız ve tam bir inançla elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama yine o penaltılar… O da baskı altında sorumluluğunuzu üstlenmeniz gereken bir andı,” diyor kendisi de penaltısını gole çeviren forvet.

Weghorst’a göre Hollanda milli takımı bazı anlarda kişilikten yoksundu. “Sonuçta yeterince kişilik gösteremedik. Bu, benim için bu Dünya Kupası’nda eksik olan bir şeydi. Başarılı olmak istiyorsan, bazı şeylerin kesinlikle farklı olması gerekiyor,” diyor Borne doğumlu oyuncu.

Forvet, görüşlerini ve izlenimlerini KNVB yetkilileriyle de paylaştı. “Bunun için çok şey yapıyorsunuz ve feda ediyorsunuz. O zaman durum, inancınız ve zihniyetinizle uyumlu olmalı. Bence bu konuda adımlar atmanın zamanı geldi. Bu şüphesiz yine bazı tepkilere yol açacaktır, ama ben böyle düşünüyorum.”

Sınırlı süre almasına rağmen Weghorst, değerini kanıtladığına ikna olmuş durumda. 2026 Dünya Kupası’ndaki tek maçında, Cody Gakpo’nun golünde bir asistle rol oynadı. “Sanırım sahada bir dakika kaldım. Penaltı atışları sırasında da değerimi bir kez daha kanıtladığımı düşünüyorum,” diye sözlerini tamamlıyor.