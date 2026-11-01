Wout Weghorst, FC Twente için ilk yarıda muhteşem bir hat-trick yaptı: "Zlatanvari"

Wout Weghorst, pazar günü Eredivisie'deki ilk hat-trick'ini yaptı. Excelsior karşısında bunun için bir devre bile beklemesi gerekmedi. ESPN yorumcusu Karim El Ahmadi, devre arasında Weghorst'tan çok etkilendiğini söyledi. El Ahmadi, aynı devrede dört (!) asist yapan Sondre Ørjasaeter'den de etkilendi.

Twente'nin maçı bir gövde gösterisine çevirmesinde Nesto Groen'in de payı vardı. Excelsior forveti, havaya kaldırdığı ayağıyla Robin Pröpper'ın omzuna temas etti ve hakem Erwin Blank tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Yedi dakika sonra Twente'nin ilk golü geldi. Sol kanatta karşısındaki rakibini hızla geçen Ørjasaeter, Weghorst'a kusursuz bir orta yaptı. Jan Plug ile girdiği mücadeleyi kolayca kazanan Weghorst, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. El Ahmadi, Norveçli kanat oyuncusunun pozisyonunu, "İyi bir hareket. Sol ayağıyla bunu pek yaptığını görmüyoruz" diye değerlendirdi.

"Bence Weghorst mutlu olmuştur ve bu konu da konuşulmuştur. Ørjasaeter, sol ayağıyla belki de sağ ayağından daha iyi orta yaptığını gösteriyor!" 0-2'yi getiren gol ise olağanüstü güzellikteydi. Daan Rots'un pasını alan Weghorst, harika bir topuk pasıyla Younes Taha'yı buldu. Topu geri alan Weghorst, tek pasla Ørjasaeter'e oynadı. Ørjasaeter de koşusunu sürdüren Weghorst'a pasını verdi ve forvet, bu harika atağı golle tamamladı.

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El Ahmadi, "Bu gol de harikaydı. Paslaşıp hareketlenmeleri... Weghorst'tan bunu pek görmeyiz ama bu harikaydı. Paslaşma ve hareketlenmelerinde epey çeşitlilik var. Müthiş bir gol" dedi.

Birkaç dakika sonra Weghorst hat-trick'ini tamamladı. Forvet, yine Ørjasaeter'den gelen ortayı Bergkamp'ı andıran bir şekilde kontrol etti ve sağ ayağıyla kararlı bir vuruş yaparak topu yakın köşeye gönderdi. El Ahmadi, "Zlatanvari" yorumunu yaptı.

El Ahmadi, "Bu gerçekten harikaydı. Ørjasaeter'den bir asist daha geldi, Weghorst her şeyi doğru yaptı. Bakışlarından da 'Her şey gol oluyor!' dediği anlaşılıyordu" diye konuştu. Thomas van den Belt ve Daan Rots da ilk yarıda Twente adına gol attı. Özellikle Van den Belt'in aşırtma golü çerçevelenecek cinstendi.