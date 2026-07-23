Wout Weghorst, FC Twente formasıyla çıktığı ilk maçı kuşkusuz farklı hayal etmişti. 33 yaşındaki santrfor, sahada neredeyse hiç iz bırakamadı ve sonunda Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Ferencváros’a 1-2 mağlup oldu.

Maçın ardından Hollanda Milli Takımı’nın 53 kez formasını giyen oyuncu, ESPN kameralarının karşısına geçti. Sonucun doğal olarak tatmin edici olmadığını söylese de, ortada “yeterince çıkış noktası” olduğunu belirtti. Bu noktada geç gelen 1-2 büyük rol oynadı.

“Evet, bence bu bir fauldü!” diyen Weghorst, Ferencváros’un 1-2’lik golü sorulduğunda sözlerine böyle başladı. Yediği gol öncesindeki pozisyonda kendisine göre tutulduğunu düşünen santrfor, hakem ekibinin buna katılmadığını, Weghorst itiraz etmeye gittiğinde de kararın değişmediğini söyledi.

“Hakeme, ‘Bir bakın, çünkü bu açıkça faul’ dedim. Resmen şortumu çekiyor. Sonunda oradan bir gol çıktı, tabii çok daha sonraki bir fazda geldi ama o da ‘Hayır, bir şey yok, kontrol edildi ve her şey doğru’ dedi.”

Weghorst, hakem Damian Kos’tan genel olarak da memnun değildi. “Onunla iletişim kurmak zordu, dürüst olmam gerekirse” derken hayal kırıklığı açıkça hissediliyordu.

Hayal kırıklığı yaratan sonuç nedeniyle Weghorst, Twente’deki ilk maçının keyfini gerçekten çıkarmanın da zor olduğunu söyledi, ancak Grolsch Veste’deki atmosferden memnundu. “Sahaya çıkış zaten... Evet, güzel bir andı. Sonuç berbat oldu, çünkü kafanızda başka bir senaryo oluyor ama ben bu sezon için gerçekten çok büyük bir heyecan duyuyorum.”

“Bence bunun hakkında zaten çok şey söylendi” diye devam etti Weghorst. “Artık buradayız. Bunun bana neler hissettirdiğini de gördüğünüzü düşünüyorum. Bunu da yeterince sık dile getirdim. Bundan sonra biraz daha az konuşup biraz daha fazla iş yapalım. Biraz daha futbol oynayalım. Gaza basalım.”