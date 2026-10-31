Wout Weghorst, Erik ten Hag'ın FC Twente'deki açıklamalarına yanıt verdi: "Bu pek hoşuma giden bir şey değil"

Wout Weghorst, FC Twente'nin çok konuşulan mentalitesi hakkında konuştu. Golcünün, son dönemde kulübüyle ilgili yapılan bazı açıklamalardan "pek hoşlanmadığı", Tubantia'ya verdiği röportajda ortaya çıktı.

Twente, geçen hafta AZ deplasmanında 0-2'lik etkileyici bir galibiyet aldı. Ancak takım bu hafta sonu Excelsior karşısında bunun devamını getiremezse o galibiyetin pek bir değeri kalmayacak. Sportif direktör Erik ten Hag geçen hafta, "Kulüp kültürüne baktığınızda FC Twente'nin kritik anlarda sık sık kaybettiğini görüyorsunuz. Bundan kurtulmalıyız" demişti.

Weghorst da Twente'nin böyle bir imaj edinmesinden rahatsız: "Şunu biraz fazla duyuyorum: Puan tablosunun alt yarısındaki takımlara kaybediyoruz. Bu, pek hoşuma gitmiyor."

"Bunun bir daha başımıza gelmesi seçenek bile olmamalı. Geçmişte yaşandıysa yaşandı, ama artık geride kaldı. Teknik direktörümüz de bunu bize söyledi. Aynı hataları tekrarlamamak için şimdiye, bugüne bakıyoruz."

Bu karamsar yaklaşım onu öfkelendiriyor mu? "Hayır, öfkelendirdiği pek söylenemez. Sadece ben böyle sözleri sevmiyorum. Odaklanmış ve hazır olmalısınız" diyen Weghorst, iki hafta önce FC Utrecht'e karşı evlerinde oynadıkları ve 1-2 kaybettikleri maçı hatırlattı.

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"İlk yarıda nasıl oynadığımıza bakın. Çok iyiydik... Bu yüzden maçı böyle elimizden kaçırmamıza çok öfkelendim. Sadece 15 dakika boyunca dikkatli değildik, sahada yapmamız gerekenlere odaklanmadık."

Hollanda Milli Takımı formasını 53 kez giyen Weghorst sözlerini şöyle tamamladı: "Hata yapabilirsiniz, bu işin bir parçası. Ama maçın her saniyesinde, her anında kazanmaya odaklandığınızdan emin olmalısınız."