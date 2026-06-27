Wout Weghorst, Ajax’tan kesin olarak ayrılıyor ve yeni kulübüyle iki yıllık sözleşme imzalıyor

Enschede merkezli kulüp, Cumartesi günü resmi kanalları aracılığıyla Wout Weghorst’un FC Twente’ye geri döndüğünü duyurdu. Tecrübeli forvet, Ajax’tan bedelsiz transfer olarak geldi ve 2028 ortasına kadar geçerli olmak üzere iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

33 yaşındaki Weghorst, şu anda Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Twente’nin kulüp web sitesi üzerinden transferiyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

“Bu benim için çok özel bir transfer. Gelecek sezondan itibaren FC Twente forması giyecek olmaktan büyük gurur duyuyorum. Genç bir taraftar olarak 2001 ve 2011 yıllarında De Kuip’te FC Twente ile kupa zaferini kutlama şansı buldum; 2010’da FC Twente şampiyon olduğunda Oude Markt’ta bulundum ve De Grolsch Veste’de birçok unutulmaz Avrupa gecesinde tribünde yer aldım.”

“Bunların hepsi unutulmaz anılar. Benim için birçok futbol hayali gerçek oldu, ama geriye bir tane kalmıştı… Bu şekilde daire tamamlanmış oldu. Önümüzdeki sezondan itibaren, bu kez taraftar olarak değil, oyuncu olarak FC Twente ile başarıları kutlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım,” dedi Weghorst.

Weghorst’u Twente’ye getiren teknik direktör Erik ten Hag da söz aldı. “Wout Weghorst’un FC Twente’de forma giyecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Hollanda Milli Takımı’nda 50’den fazla milli maça çıkmış bir forvetin kulübünüze gelmesi kim için gurur verici olmaz ki? Bu transfer bizim için büyük bir fırsat. O tam anlamıyla bir profesyonel ve bir futbolcu olarak her şeyi feda ettiğinizde neler başarabileceğinizi gösteren en iyi örnek.”

“Bu kadar etkileyici bir kariyere sahip bir oyuncuyu normalde FC Twente’nin transfer etmesi mümkün olmazdı. Her zaman muazzam bir irade ve azim sergilediğini gösterdi ve hırsla doludur. Bölgenin çocuğu olan Wout, FC Twente ile birlikte harika işler başarmayı çok istiyor. FC Twente’nin gelecekteki başarılarında önemli bir rol oynayacağına eminiz. Wout bize ekstra bir değer katacak,” diye sözlerini tamamladı Ten Hag.

Bu yurt içi transferle Weghorst’un Ajax’taki sözleşmesi sona eriyor. 65 resmi maçta 20 gol ve 6 asist kaydetti.