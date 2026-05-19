Wout Weghorst, Ajax'tan FC Twente'ye transfer olacak mı? Jan Streuer, son derece dürüst bir güncelleme paylaşıyor

FC Twente, Ajax'ın forveti Wout Weghorst'un transferi için hâlâ çalışmalarını sürdürüyor. Görevinden ayrılacak olan teknik direktör Jan Streuer, Voetbal International'a verdiği röportajda bunu doğruladı.

Röportajın sonunda Streuer'e, halefi Erik ten Hag'ın Weghorst'u Enschede'ye getirip getirmemesi gerektiği soruldu. 75 yaşındaki deneyimli uzman, "Wout'u Twente için cazip bir oyuncu buluyorum" diye yanıtladı.

Geçtiğimiz yıl Ajax'ta yaşananlar Streuer'in görüşünü değiştirmiyor. “Bu, onun çevresinde neler olup bittiğine de bağlı. Bir takım iyi oynarsa, forvet için işler çok daha kolaylaşır. Weghorst'un durumu inişli çıkışlıydı. Bu sezon onun için zor geçti.”

Streuer, mevcut durum hakkında dürüst bir güncelleme yapıyor. “Twente’nin Wout’a ilgisi var, bu bir sır değil. Üzerinde çalışılıyor, evet.”

“Sonunda ne olacağını bilmek istersiniz. Ama neyse, bundan sonra iş Erik’e kalmış. Öldükten sonra da işleri yönetmeyeceğim,” diye bitiriyor Streuer.

Weghorst'un Ajax ile olan sözleşmesi sona eriyor, bu da Twente'nin 33 yaşındaki forveti bedelsiz transfer edebileceği anlamına geliyor.

51 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen oyuncu, bir kez daha “hayalindeki transferi” gerçekleştirme şansı yakaladı. Weghorst’un Ajax’a transferinden önce de Twente’nin ilgisi vardı.