Wout Weghorst, Ajax'tan Avrupa'nın önde gelen kulüplerine transfer olabilirdi, ancak Jordi Cruijff onun ayrılmasını engelledi

Wout Weghorst geçen kış Benfica ve Juventus'a transfer olabilirdi, ancak Jordi Cruijff 33 yaşındaki forvetin ayrılmasını istemedi. Voetbal International bunu Perşembe günü bildirdi.

Johan Cruijff ArenA'da forma giyen deneyimli Weghorst'un sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Weghorst'un Ajax'tan ayrılacağı görülüyor, ancak bu geçen kış da gerçekleşebilirdi.

Kulüp gözlemcisi Lentin Goodijk, "Weghorst, Ocak ayında Juventus ve Benfica gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ciddi teklifler almıştı, ancak o zaman Cruijff'ten kesinlikle ayrılmaması gerektiğini duymuştu" diye yazıyor.

Weghorst şu anda da yurt dışından ilgi görüyor. Goodijk, Hollanda milli takım oyuncusunun Dünya Kupası'nda iyi performans göstermesi halinde bu ilginin artabileceğini vurguluyor.

“Bir de FC Twente var, burada teknik politikayı şu anda Erik ten Hag belirliyor. Bu kulüp, Weghorst’ta spor kültürünü biraz daha canlandırabilecek bir oyuncu görüyor,” diye bitiriyor gazeteci.

Ajax, Weghorst'u 2024 yılında Burnley'den 2 milyon euroya transfer etmişti. O zamandan beri tecrübeli oyuncu, Amsterdam kulübü adına tam olarak 60 maçta forma giydi.

Weghorst'un istatistikleri 19 gol ve 5 asist. Ajax, mevcut sözleşmesi kapsamında dört maç daha oynayacak.