Wolves ve İngiltere'nin eski savunma oyuncusu Conor Coady, 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı

Conor Coady, 33 yaşında profesyonel futbolu bıraktığını açıkladı ve 15 yıllık kariyerine nokta koydu. Wolves formasıyla 317 maça çıkan eski İngiltere milli takım savunmacısı, haberi cuma sabahı paylaştı. Coady’nin yeni bir podcast ve YouTube programının ortak sunucusu olacağı bir gün önce doğrulanmıştı. Coady ayrıca çocukluğunda tuttuğu kulüp Liverpool’da antrenörlük yapıyordu.

Reklam

Coady, Instagram paylaşımıyla futbolu bıraktığını duyurdu

Coady, 33 yaşında futbolculuk kariyerine son verdiğini cuma sabahı Instagram'da yaptığı paylaşımla duyurdu. Savunma oyuncusu, duyurusuna şu sözleri ekledi: “Hayalimi yaşadım. Sonsuza dek minnettarım, teşekkür ederim.”

Sky Sports'un haberine göre Coady, sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği 31 Ağustos'ta Wrexham'dan ayrılmasından bu yana kulüpsüzdü. Son maçına, Charlton'da kiralık oynadığı dönemde 2 Mayıs'ta çıktı ve Swansea'ye 3-1 kaybettikleri karşılaşmada 61 dakika forma giydi.

Wolves'ta 300'den fazla maç, İngiltere formasıyla 10 karşılaşma

Kariyerine Liverpool'da başlayan Coady, 15 yıllık futbolculuk hayatı boyunca Sheffield United, Huddersfield, Wolves, Everton, Leicester, Wrexham ve Charlton'da forma giydi. Bu sürenin yarısından fazlasını Molineux'da geçirdi ve Wolves formasıyla tüm kulvarlarda 317 maça çıktı.

2017-18 sezonunda Championship şampiyonluğunu kazandıktan sonra Coady, Wolves'un sonraki dört sezonunda yalnızca bir Premier League maçını kaçırdı. Ayrıca 2020 ile 2022 arasında İngiltere A Millî Takımı formasıyla 10 maça çıktı. EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarında yer aldı ancak iki turnuvada da forma giymedi.

Reklam Reklam

Coady, Liverpool'un 21 yaş altı takımında antrenörlük yapmak için geri döndü

Bu yılın başlarında İngiltere'nin 19 ve 21 yaş altı takımlarında antrenörlük yapan Coady, eylülde Liverpool'a döndüğünü açıkladı. BBC Radio 5 Live Sport'a konuşan Coady, “Kendimi meşgul etmeye çalışıyorum. Liverpool'un 21 yaş altı takımında çalışma fırsatı bulduğum için şanslıyım. Orada yetiştim. Gençlerle biraz antrenörlük yapıyorum, bu da harika bir deneyim oldu.

Related Topics

“Liverpool'dakiler bana çok iyi davranıyor. Oyuncuların yanı sıra, bana gelip onları biraz örnek alma, antrenman öncesinde ofiste bulunma ve bir antrenmanı nasıl planladıklarını görme fırsatı veren Jay Spearing ve Rob Page de öyle. Oyuncu sayısını tamamlamaları gerekirse ben de katılırım, böylece formumu da korurum. Şu an için durum böyle görünüyor” dedi.

Coady'yi neler bekliyor?

Coady'nin Liverpool'un genç oyuncularıyla yaptığı çalışma, ona antrenörlüğe uzanan bir yol açıyor. Ancak Coady, medyada da çalışmaya başlıyor.

Reklam

Perşembe günü, Sky Sports futbol sunucusu Mark Chapman ile birlikte yeni haftalık podcast ve YouTube programı 'The Football Dugout'u sunacağı açıklandı.