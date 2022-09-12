Diego Costa, Wolverhampton formasıyla Premier Lig geri döndü.

İki Premier Lig şampiyonluğu

Ocak ayından beri kulüpsüzdü

Sakatlanan Kalajdzic'in yerini dolduracak

NE OLDU? 33 yaşındaki forvet, ocak ayında Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile bağlarını kopardığından bu yana serbestti. Şimdi ise 2014 ve 2017 yılları arasında Stamford Bridge'de üç sezonda 59 gol atan forvet olarak, Chelsea ile iki şampiyonluk ve bir Carabao Cup kazandığı İngiltere'ye dönüyor.

BÜYÜK RESİM: Costa Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı olurken aynı zamanda iki de La Liga şampiyonluğu yaşamıştı.

VE DAHA FAZLASI: Bununla birlikte Costa, 2018'den bu yana millî takımda forma giyemedi. Wolves, kendisine çalışma izni almak için “istisnai koşullar” başvurusunda bulunmak zorunda kaldı ve ilk başvuru reddedildi.

NE SÖYLEDİ: Costa, Wolves'un resmÎ web sitesine hedeflerini anlattı: “Gol at. Gol at, elimden gelenin en iyisini yap, her şeyini ver. Bir insan, bir oyuncu olarak yerimi bulun ve gerçekte nasıl hissettiğimi anlayın çünkü bu büyük bir meydan okuma.

"Kolay bir mücadele değil çünkü kolay bir ligde oynamayacaksınız ve istediğiniz gibi oynayamazsınız. Bu çok zorlu bir rekabet. Fiziksel olarak zorlayıcı. Kendimi test edeceğim ve bunu denemeye hazırım."

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COSTA'YI BE BEKLİYOR? Kurtlar, yaz transferi Sasa Kalajdzic'in kulüp için ilk maçında çapraz bağ sakatlığı yaşadığını gördükten sonra forvete ihtiyaç duyudu ve kendisini kanıtlanmış bir oyuncu olan Costa'ya gitti.

Tecrübeli futbolc, Bruno Lage'in Molineux'daki planları arasında yer alacak.