Diego Costa, Wolverhampton formasıyla Premier Lig geri döndü.

NE SÖYLEDİ: Costa, Wolves'un resmÎ web sitesine hedeflerini anlattı: “Gol at. Gol at, elimden gelenin en iyisini yap, her şeyini ver. Bir insan, bir oyuncu olarak yerimi bulun ve gerçekte nasıl hissettiğimi anlayın çünkü bu büyük bir meydan okuma.

