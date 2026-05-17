Wolverhampton Wanderers - Fulham maçı yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda Wolverhampton Wanderers - Fulham maçı için TV kanalı ve canlı yayın seçenekleri yer almaktadır. Maçı Viaplay üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Wolverhampton Wanderers'ta kaleciler José Sá ve Sam Johnstone ile savunma oyuncusu Enrique González sakat. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Beklenen ilk onbir şu şekilde: Bentley; S. Bueno, T. Gomes, Y. Mosquera, H. Bueno; A. Armstrong, J. Gomes, Pedro Lima, M. Mane; Andre, H. Hwang.

Fulham, sakatlıkları nedeniyle Alex Iwobi ve Ryan Sessegnon'dan yoksun olarak Wolverhampton deplasmanına gidiyor. Defans oyuncusu Joachim Andersen cezalı. Beklenen kadro şu şekilde: Leno; C. Bassey, K. Tete, A. Robinson, T. Castagne; E. Smith Rowe, S. Chukwueze, T. Cairney, H. Wilson, Saša Lukić; R. Muniz. Maçın başlamasına yakın bir zamanda değişiklik olursa, bu makale güncellenecektir.

Son dönemdeki form durumu

Wolverhampton Wanderers, son beş Premier Lig maçında tek bir galibiyet bile alamadı: Bu maçlarda takımın bilançosu sıfır galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyetten oluşuyor. En son maç, 9 Mayıs'ta Brighton'a karşı 3-0'lık bir iç saha yenilgisiyle sonuçlandı. Bu serinin daha önceki maçlarında Wolves, West Ham'a 4-0 ve Leeds United'a 3-0 yenilmişti. Toplamda takım bu beş maçta beş gol attı ve on bir gol yedi.

Fulham, son beş lig maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle inişli çıkışlı bir seri yaşadı. En son maç, 9 Mayıs'ta AFC Bournemouth'a karşı 0-1'lik bir mağlubiyetle sonuçlandı. Daha önce takım, Arsenal'e karşı 3-0 mağlup olmuş, ancak Aston Villa'yı 1-0 yenmişti. Fulham bu beş maçta üç gol attı ve dört gol yedi.

Karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki en son karşılaşma 1 Kasım 2025'te gerçekleşti ve Fulham, Premier League'de evinde Wolverhampton Wanderers'ı 3-0 yendi. Bundan önce, 25 Şubat 2025'te Fulham, Molineux'da 1-2 galip gelmişti. Son beş karşılıklı maçta Fulham iki galibiyet, Wolves iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti; Wolves, Mart 2024'te evinde 2-1 ve Kasım 2024'te Fulham'da 4-1 galip geldi.

Puan durumu

Premier Lig sıralamasında Wolverhampton Wanderers yirminci ve son sırada yer alırken, Fulham on birinci sırada bulunuyor.