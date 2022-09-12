Yıldız forvet, kurtları tuttuğu sırada yaşadığı korku dolu anları anlattı.

NE OLDU? Costa, videoda zincirlenmiş bir kurt sürüsünü tutarken görülüyor, bunlardan biri klibin sonuna doğru kameraya dişlerini gösteriyor.

BÜYÜK RESİM: Ocak ayında Atletico Mineiro'dan ayrıldığından beri kulübü bulamayan Costa, Wolves'a bonservissiz olarak dahil oldu.

İlk çıkışında yürek burkan bir çapraz bağ sakatlanması geçiren yaz varışlı Sasa Kalajdzic'in yerine, kulüp anlaşmayı yapmak için çalışma izni sorunlarını aşıyor.

NE SÖYLENDİ: “Ölümüne korktum. O zinciri tuttuğumda, 'Ya bu kurt benim üstüme atlamayı düşünürse?' diye düşündüm ve gerçekten çok tedirgin oldum" dedi Costa ve ekledi:

"Çünkü onları eğiten kadın onları arayıp durdu, biraz hareket etmelerini istedi ve kurtlar pek bir şey yapmadılar ve 'Eğitmeni dinlemediklerini görünce daha da korktum.

"Bu kurtlar daha eğitmenlerini dinlemiyor, ya beni ısırırlarsa diye kafamı kurcalayıp durdum.

"Bir anlığına, gerçekten de başımın fena halde belada olduğunu düşündüm."

COSTA İÇİN SIRADA NE VAR? Costa, Wolves ile cumartesi günü yeni takımının Manchester City'ye ev sahipliği yaptığı maçta ilk kez sahada olabilir.

Dikkatler, 8 Ekim Cumartesi günü eski kulübü Chelsea'ye karşı Stamford Bridge'e dönüşüne de çevrilecek.

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