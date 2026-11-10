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Arkadiusz Milik bir zamanlar Avrupa'nın en golcü forvetleri arasındaydı. Ancak trajik nedenlerle iki yılı aşkın süredir Juventus'ta golcülüğünü gösteremiyor.

Juventus'un eylül ayı başında yaklaşan Serie A sezonu için kadrosunu açıklaması, Arkadiusz Milik için bir başka hayal kırıklığı oldu. Teknik direktör Luciano Spalletti, 32 yaşındaki oyuncuyu lig kadrosuna almadı. (Zaman zaman beklentilerin altında kalan) yeni transferler Nick Woltemade ve Randal Kolo Muani'nin gerisinde kalan Milik'e Avrupa Ligi kadrosunda da yer verilmediğinden, şu an yalnızca Coppa Italia'da forma giyebilecek gibi görünüyor.

Fakat bu sezon henüz o da gerçekleşmedi. Çünkü Milik, sakatlığı nedeniyle şu anda Juventus'tan uzak. Yine. 2022 yazında Torino'ya geldiğinden beri İtalya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübü için yalnızca 77 kez sahaya çıktı. Daha da acısı, 2024 yazından bu yana toplam 34 dakika süren yalnızca iki maçta oynayabildi. Geri kalan zamanı sakatlıklarla geçiren Milik, artık rehabilitasyon ekibini mevcut takım arkadaşlarının büyük bölümünden daha iyi tanıyor olabilir.

Bu da Milik'in yaklaşık 100 maç kaçırdığı anlamına geliyor. Yaşadığı çeşitli sakatlıklar arasında diz, baldır ve kaval kemiğindeki ciddi sorunlar da bulunuyor. Şimdi ise kasları, yeni bir başlangıç yapma fırsatını elinden alıyor. Tabii kadroya alınmadığı düşünülürse böyle bir fırsattan hâlâ söz edilebilirse. Juve kesin tanıyı ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını açıklamazken İtalyan basını, sorunun aşırı yüklenmeden kaynaklandığını düşünüyor. Polonyalı futbolcu, antrenman sahasındaki tempoya artık alışık değil.

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Yazın doğan umut yerini hayal kırıklığına bıraktı: Milik, kariyerinde ilk kez kulüpsüz kalabilir

Oysa talihsizliklerin peşini bırakmadığı forvet için yaz hazırlık döneminde küçük de olsa bir umut doğmuştu. Avustralya'nın Perth kentinde Palermo'ya karşı oynanan hazırlık maçında 813 gün sonra ilk golünü atmıştı. Bu, yeni bir dönemin başlangıcı gibi görünüyordu; ancak hikâye tekrarlanıyor. Avustralya'da yaşadığı o tatmin duygusu, çoktan yerini yeniden hayal kırıklığına bırakmış olmalı.

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Üstelik Milik'in kendisini yeni bir kulübe göstermek için zamanı da tükeniyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Kariyerinde ilk kez kulüpsüz kalma ihtimaliyle karşı karşıya. Kış transfer döneminde onu kadrosuna katacak bir kulüp bulması pek olası görünmüyor. Nisan 2025'te sözleşmesinin süresi dolmadan bir yıl daha uzatılması bile şaşırtıcıydı. Ancak bunun arkasında küçük bir hamle vardı. Gazzetta dello Sport'un o dönemki haberine göre, Milik'in 3,5 milyon euro olduğu belirtilen maaşı, oyuncuyu daha az ücret ödeyerek daha uzun süre kadroda tutmak amacıyla sonraki iki sezona bölündü.

Bu karar, Juve'nin hakkını teslim etmeyi gerektiriyor. Aynı zamanda Milik'in kulüpte ne kadar değer gördüğünü de ortaya koyuyordu. Sonuçta o tarihte aylardır sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Yine de Milik'in İtalya'nın kuzeyindeki başarılı başlangıcını bir kez daha yakalayabileceği umudu ağır basıyordu.

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Milik, 2022'de ilk olarak Olympique Marsilya'dan Juve'ye kiralık gelmişti. Oyuna sonradan girerek dokuz gol ve bir asistle etkili oldu; ertesi yıl da yaklaşık yedi milyon euro bonservis bedeliyle kalıcı olarak transfer edildi. Sakatlıklar yeniden peşine düşmeden önce, bin dakikanın biraz üzerindeki süre içinde sekiz gol daha attı.

Getty Images

Milik, Bundesliga'da hayal kırıklığı yarattıktan sonra Ajax Amsterdam'da patlama yaptı

Kariyerinin en iyi sezonunun üzerinden ise on yıldan fazla zaman geçti. Bayer Leverkusen'deki hayal kırıklığı yaratan dönemin (sekiz maç, sıfır gol) ardından rezerv takıma gönderilen ve FC Augsburg'a kiralanan Milik, Bayer'in 2013 başında onu ülkesi Polonya'daki Gornik Zabrze'den neden 2,6 milyon euroya transfer ettiğini Ajax Amsterdam'da rekor sürede gösterdi. Gornik Zabrze, bugün Lukas Podolski'nin gönül verdiği kulüp olarak biliniyor.

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Milik, 2014/15 sezonunda önce kiralık oyuncu olarak parladı (34 maçta 23 gol, dokuz asist). Kalıcı transferinin ardından da gollerini art arda sıraladı. Yalnızca Eredivisie'de 21 gol atıp sekiz golün daha hazırlayıcısı oldu. SSC Napoli vakit kaybetmeden 32 milyon euroya transferi tamamladı ve Ajax'a yaklaşık 30 milyon euroluk transfer kârı sağladı.

İtalya'ya gelen Milik, başlangıçta Hollanda'da kaldığı yerden devam etti. Serie A'daki ilk dört haftada iki kez, Şampiyonlar Ligi'nde de bir kez bir maçta iki gol attı. Ancak ardından ilk büyük talihsizliğini yaşadı: Çapraz bağı yırtıldı. Napoli'deki ikinci sezonunda da ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. Buna rağmen Polonya Millî Takımı'nda 73 kez forma giyen oyuncu yeniden sahalara döndü, gol tehdidi yaratmayı sürdürdü ve 2020 yazında ağır sonuçları olacak yanlış bir karar verdi.

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Ağır sonuçları olan kararın ardından: Milik, dolambaçlı bir yoldan Juventus'a ulaştı

İddialara göre Milik, Juventus'a transfer olmayı çok istiyordu. AS Roma'nın da ciddi seçenekler arasında olduğu söyleniyordu. Ancak istediği transfer, başkan Aurelio De Laurentiis'in yüksek talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Milik ayrıca bir yıl sonra sona erecek sözleşmesini uzatmayı reddedince dönemin teknik direktörü Gennaro Gattuso onu kadro dışı bıraktı. Milik, futbolculuğunun en verimli çağında bir anda dünyanın muhtemelen en değerli tribün müdavimi hâline geldi.

Milik birkaç ay sonra Polonya basınına, "Bana bir seçim sundular: Ya sözleşme imzalayacaktım ya da gidecektim" dedi ve ekledi: "Yeni bir şey, farklı bir yer denemek istediğime karar verdim. (…) Profesyonel futbolculuk hayatı kısa, 26 yaşındayım. Gelişmeye devam etmek, daha iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Yeni bir mücadeleye atılmak için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Ben duygularının peşinden giden biriyim."

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Sonuçta Milik, Ocak 2021'de sözleşmesini yine de uzattı ve Marsilya'ya kiralık gitti. Ertesi yaz Napoli'ye yaklaşık on milyon euro kazandırdı. Güney Fransa'nın liman kentinde de zaman zaman yaşadığı sakatlıkların kendisini durdurmasına izin vermedi. 55 maç ve 30 golün ardından Juve'de oynama hayali nihayet gerçekleşti. Ancak umduğundan çok daha az maça çıkabildi.

IMAGO

Arkadiusz Milik: Profesyonel kariyerindeki takımları ve istatistikleri

Dönem Kulüp / takım Maç Gol Asist 2010–2011 Rozwoj Katowice 10 4 0 2011–2012 Gornik Zabrze 40 12 4 2013–2015 Bayer 04 Leverkusen 8 0 0 2013 Bayer 04 Leverkusen II 5 5 0 2013–2014 FC Augsburg 20 2 2 2014–2016 Ajax Amsterdam 76 47 21 2016–2021 SSC Napoli 122 48 5 2021–2023 Olympique Marsilya 55 30 3 2022'den beri Juventus 77 17 2 2012'den beri 🇵🇱 Polonya (millî takım) 73 17 17