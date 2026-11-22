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Juventus, sahasında Venezia'yı 4-0 mağlup etti. Allianz Stadium'da maça oldukça kötü başlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda ritmini buldu ve Serie A'nın 19. sırasındaki rakibini rahat geçti.

Luciano Spalletti, Teun Koopmeiners'e ilk 11'de yer verdi. Hollandalı futbolcu, bu Serie A sezonunda beşinci kez ilk 11'de başladı. Juventus, karşılaşma öncesinde yedinci sıradaydı ve Torino ekibinin bu sezon işleri henüz yolunda gitmiyordu.

İlk yarıda iki takım da çok fazla hata yaptı. Ne Juventus ne de Venezia kayda değer bir fırsat yaratabildi. Bu nedenle Spalletti erkenden müdahale etmek istedi. Kısa süre içinde ısınmaya başlayan Nick Woltemade, devre arasından önce oyuna girecek gibi görünse de İtalyan teknik direktör beklemeyi tercih etti.

Venezia fırsat buldukça oyununu oynamaya çalıştı, ancak öncelikle Yaşlı Kadın'ın tehlike yaratmasını engelledi. Özellikle Randal Kolo Muani hücumda etkili olamadı. Edon Zhegrova ve Kerim Alajbegovic de hücuma fazla katkı sağlayamadı.

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Bu sezon Venetië dışında henüz puan alamayan konuk ekibin, ikinci yarıda bunu değiştirmesi gerekiyordu. Devre arasında Alajbegovic'in yerine oyuna giren Woltemade ise bu değişikliğin karşılığını hemen verdi.

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53. dakikada Weston McKennie dönerek şut çekti. Şutu engellendi ve önüne düşen topu Alman futbolcu sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

Woltemade birkaç dakika sonra yine önemli bir rol oynadı. Koopmeiners, Kike Pérez'den topu kapıp Woltemade'ye pas verdi. Alman futbolcunun geriye çıkardığı topu Hollandalı kontrollü bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

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Goller peş peşe geldi ve kısa süre sonra skor 3-0 oldu. Zhegrova'nın kullandığı köşe vuruşunda Juan Cabal kafayla topu ağlara göndererek sezonun ilk golünü attı. Ardından ev sahibi ekip bir penaltı kazandı. Kolo Muani penaltıyı hatasız kullandı ve maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

Bu galibiyetle Juventus, 12 maç sonunda 21 puana ulaştı. AC Milan, 11 maçta topladığı 24 puanla beşinci sırada yer alırken Frosinone de aynı sayıda maçta 20 puan topladı. Milan ile Frosinone pazar akşamı karşı karşıya gelecek.