Buffon, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Woltemade konusunda meraklıyım. Onun fiziğinin, 198 santimetrelik boyunun, mükemmel tekniğiyle birleştiğinde beklediğim kadar baskın olup olmayacağını görmek istiyorum."





Daha önce eski İtalya lejyoneri Karl-Heinz Riedle (60) gibi Buffon da Woltemade'nin kendisine genç Zlatan Ibrahimovic'i hatırlattığını düşünüyor. İsveçli eski yıldızla bir dönem Yaşlı Kadın'da iki yıl birlikte oynamıştı. Woltemade'nin Ibrahimovic'e benzer bir etki yaratıp yaratamayacağı sorulduğunda Buffon, "Ben evet derdim. Woltemade gerçek bir kazanç olabilir" yanıtını verdi.

Woltemade ve genel olarak Juve'nin forvet hattı konusunda biraz daha az iyimser olan isim ise Buffon'un 2006'daki dünya şampiyonu takım arkadaşı Gianluca Zambrotta (48). Zambrotta kısa süre önce Gazzetta'ya şu sözlerle dert yandı: "(Randal) Kolo Muani ve Woltemade, 2026 yılında toplam beş gol attı. Burada herhangi bir takımdan değil, Juventus'tan söz ediyoruz."

Eski savunmacı, Bianconeri'nin sorumlusu olsaydı iki eski Bundesliga golcüsü yerine ileride başka bir santrforu tercih ederdi: "Juventus'un kadrosu oyuncu kalitesi bakımından iyi durumda, ama ben Vlahovic'i tutmak için her şeyi yapardım." Ancak Sırp oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından ve zorlu görüşmelerden sonra bonservissiz olarak Beşiktaş'a, Süper Lig'e transfer oldu.

Vlahovic (26) olmadan ama büyük olasılıkla Woltemade ve Kolo Muani'yle (27) sahaya çıkacak olan Juve, pazar akşamı zirve maçında Milan ile karşılaşacak. İki dev kulüp de kötü geçen önceki sezonlarının ardından açılıştaki ilk iki maçını kazandı.

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Milan'da yeni teknik direktör Ruben Amorim (41) yönetiminde "yeninin yarattığı coşku" hakim ve takım "bir heyecan dalgası" üzerinde ilerliyor olsa da Buffon, Juve'yi önde görüyor: "Bu kadar çok değişiklik olduğunda doğru dengenin bulunması zaman alır. Juventus'un avantajı, (teknik direktör Luciano) Spalletti'nin dokuz aydır görevde olması."

Nick Woltemade'nin Newcastle United ile sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?

Ayrıca Woltemade transferi nedeniyle de Spalletti (67) ve yönetimin transfer piyasasında "olağanüstü iyi" çalıştığı belirtildi.

Woltemade, VfB Stuttgart'tan Newcastle United'a 75 milyon euro karşılığında transfer olduktan ve Premier League'de inişli çıkışlı geçen ilk sezonunun ardından bir yıl sonra, bu haftanın başında kiralık olarak Torino'ya geldi. İtalya'nın rekortmen şampiyonu yaklaşık beş milyon euro ücret ödüyor, satın alma opsiyonu ya da satın alma zorunluluğu bulunmuyor. Woltemade'nin Newcastle'daki sözleşmesi 2031'e kadar devam ediyor.