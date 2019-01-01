Wolfsburg - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.
Kapfenberg'deki Franz Fekete Stadı'nda 22 Temmuz Pazartesi günü oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Wolfsburg - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Wolfsburg - Fenerbahçe maçı D-Smart platformunda yer alan Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Sarı-lacivertli takımda Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Wolfsburg karşısına Altay, Tolga, Serdar, Sadık, Hasan Ali, Ozan, Emre, Moses, Kruse, Rodrigues ve Muriqi 11'iyle çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı
- 13 Temmuz: Boluspor 0-2 Fenerbahçe
- 18 Temmuz: Fenerbahçe 2-0 Bursaspor
- 22 Temmuz: Wolfsburg - Fenerbahçe
- 25 Temmuz: Hertha Berlin - Fenerbahçe
- 30 Temmuz: Bayern Münih - Fenerbahçe
- 31 Temmuz: Real Madrid/Tottenham - Fenerbahçe
- 7 Ağustos: Fenerbahçe - Cagliari