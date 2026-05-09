Wolfsburg, Bayern'i sarsıyor, ancak küme düşme mücadelesinde ağır bir darbe alıyor

Bayern Münih, VfL Wolfsburg'u daha da zor duruma düşürdü (0-1 galibiyet). Bundesliga'da 16. sırada yer alan Wolfsburg, son haftada doğrudan rakibi St. Pauli karşısında son bir umut ışığına tutunmak zorunda. Wolfsburg, ancak play-off'lar yoluyla Almanya'nın en üst liginde kalabilir.

Wolfsburg mükemmel oynadı ve ilk yarıda birbiri ardına gol fırsatları yarattı. 16. sıradaki takım, Bayern Münih'i alt üst etti ve devreye kadar tam 15 şut çekti, ancak hiçbiri ağları bulamadı. Bu durumun bir nedeni de Jonas Urbig'in mükemmel kaleci performansıydı. Diğer



tarafta ise Tom Bischof, muhteşem bir uzak mesafe şutuyla üst direğe çarptı. Ardından Harry Kane, tüm beklentilerin aksine Bayern'i öne geçirecek mükemmel bir fırsat yakaladı, ancak İngiliz forvet penaltıyı üstten dışarı attı.

İkinci yarıda Der Rekordmeister inisiyatifi ele aldı. Bayern, Wolfsburg'u giderek daha fazla geriye itti ve ev sahibi takımın yarı sahasında daha tehlikeli hale geldi. Sürekli baskı, Wolfsburg için fazla ağır geldi. Michael Olise, sol üst köşeye attığı güzel bir vuruşla açılış golünü kaydetti ve kaleci Kamil Grabara'yı tamamen çaresiz bıraktı: 0-1.

Vincent Kompany'nin takımı daha sonra baskıyı sürdürdü ve Wolfsburg'a zarar vermek için sabırla boşluklar aradı. Ev sahibi takım tüm gücüyle savunma yaptı ve topu Bayern'e bıraktı, ancak kendisi neredeyse hiç tehlikeli olamadı.

Kento Shiogai'nin muhteşem bir hareketinin ardından Wolfsburg, skoru eşitleme şansı yakaladı. Oyuna sonradan giren oyuncu güzel bir şekilde içerdeki boşluğu buldu ve topu Mattias Svanberg'e hazırladı, ancak İsveçli oyuncu kaleci Jonas Urbig ile karşı karşıya kaldığında topu direğe çarptırdı.

Wolfsburg için her şey önümüzdeki hafta belli olacak. Ligde 16. sırada yer alan takım, doğrudan rakibi St. Pauli ile karşılaşacak. Maçı kaybetmesi halinde takım 2. Bundesliga'ya düşecek. Galibiyet veya beraberlik durumunda ise takım, play-off'lar yoluyla ligde kalmak için bir şans daha yakalayacak.