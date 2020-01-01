Wojciech Szczesny: Sigara içtim ve Arsenal kariyerim yavaş yavaş bitti

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Wojciech Szczesny, Arsenal'den ayrılma nedeninin perde arkasını açıkladı.

'in eski kalecisi Wojciech Szczesny, Premier Lig ekibiyle çıktığı son maçtan sonra yaşananları anlattı.

Szczesny, 2015 yılındaki yenilgisinin ardından soyunma odasında sigara içtiği gerekçesiyle dönemin teknik direktörü Arsene Wenger tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

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Kariyerini ekibi 'ta sürdüren Szczesny, Arsenal Nation isimli podcast kanalına yaptığı açıklamada, soyunma odasında yaşanan olayın perde arkasını açıkladı:

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"O dönemler düzenli olarak sigara içiyordum ve Arsene Wenger de bunu iyi biliyordu. Soyunma odasında kimsenin sigara içmesini istemiyordu. Ancak, bir karşılaşma sonrasında kendimi maçın duygusuna kaptırarak, soyunma odasında bir tane sigara içtim. Kimseye gözükmemek için duşların köşesine gittim. Soyunma odalarına uzak bir yerdi ve beni kimse göremez diye düşünüyordum. Biri beni gördü ve Wenger'e söyledi."

"İlerleyen günlerde onu gördüğümde bana durumun doğru olup, olmadığını sordu. Ben de 'Doğru' dedim. Bana para cezası verdi ve Arsenal kariyerim yavaş yavaş bitmeye başladı. Daha sonra bana 'Bir süre takımdan ayrılacaksın' dedi. Ancak büyük bir çatışma ya da ayrılma yoktu. Bu konulara profesyonelce bakabiliyordum. Birkaç hafta sonra takıma geri dönmeyi tamamen bekliyordum, ama kaleye geçen David Ospina bu birkaç maçta gerçekten çok iyi oynadı ve formayı kaptı. Bunun anlamı ya bekleyecektim ya da kiralık olarak başka kulübe gidecektim. Başka yerde iyi bir performans gösterirsem bu kulübün hala en iyi kalecisi olduğumu gösterebilirdim. Kulağa garip geliyor ama bazen bunu yapmanın en iyi yolu bu."