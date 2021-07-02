Belçikalı orta saha, takımının son Avrupa şampiyonu Portekiz’i elediği maçta şanslı olduğunu kabul etti.

Portekiz maçının son yirmi dakikasında “oynamayı bıraktıklarını” kabul eden Witsel, Euro 2020 çeyrek finalinde İtalya ile karşılaşacakları maçta ise daha cesur olmaları gerektiğine inanıyor.

Son 16 turunda Portekiz’i 1-0 Thorgan Hazard’ın bireysel becerisiyle attığı şık golle mağlup eden Belçika, adını son sekiz takım arasına yazdırmayı başarmıştı.

Witsel’in de kabul ettiği üzere Belçika bu karşılaşmada biraz şanslıydı zira ikinci 45 dakikayı kendi yarı sahalarında rakibi karşılayarak geçirmişlerdi. Belçikalı orta saha, İtalya karşısında ise böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda daha ağır bir sonucun çıkacağına inanıyor.

Witsel’in Portekiz maçı değerlendirmesi

İtalya ile karşılaşacakları maç öncesine Belçika’nın turnuvadaki şansını değerlendiren Borussia Dortmund’lu orta saha, şu açıklamalarda bulundu: “Bence bireysel olarak baktığımızda bizim fark yaratabilecek daha fazla oyuncumuz var. Ancak onları da bir takım olarak ele aldığımızda gerçekten güçlüler.”

“Bir savaşa çıkacağız ve dolayısıyla çok cesur olmalıyız. Portekiz maçındaki son yirmi dakikada futbol oynamayı bırakmıştık.”

“O periyotta tamamen savunmaya odaklanmıştık. Aynı hatayı tekrarlamamak zorundayız.”

Sakatlığı nedeniyle Belçika’nın turnuvadaki ilk maçı olan Rusya karşılaşmasında forma giyemeyen Witsel, sonraki üç maçta ise süre almayı başarmıştı.

“Şimdiye kadar üç maçta forma giyebildiğim için çok mutluyum. Tabii ki ilk etapta zordu çünkü fiziksel olarak gerideydim.”

“İlk maçtan iki gün sonra ise iyi hissetmeye başladım ve sonra da iyileştim. İtalya maçı için kendimi hazır hissediyorum.”

Belçika’yı Euro 2020’de neler bekliyor?

Belçika, İtalya’yı çeyrek finalde saf dışı bırakması halinde İspanya - İsviçre karşılaşmasının galibiyle oynayacak. İspanyollar, son 16 turunda Hırvatistan’ı elerken İsviçre de son Dünya Kupası şampiyonu Fransa’yı elemişti.

Martinez’in öğrencileri, finale ulaşmaları durumunda ise İngiltere, Ukrayna, Danimarka veya Çekya’dan biriyle eşleşecek.

Witsel’in kariyerine dair açıklamaları

Standard Liege, Benfica, Zenit ve Çin temsilcisi Tianjin Quanjian’da forma giyen Witsel, kariyeri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli orta saha, geçmişte Juventus’tan teklif aldığını ancak bu transferin gerçekleşmediğini açıkladı:

“Birkaç kez Juventus’a transferim gündeme geldi ancak ben farklı takımlara gitmeyi tercih ettim. Açıkçası bundan pişmanlık da duymuyorum. Yeniden o günlere dönsem yine aynı kararları verirdim.”

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