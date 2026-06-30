Wissa, Dünya Kupası’ndaki tarihi karşılaşma öncesinde İngiltere’ye meydan okuyor: Kendini kanıtlama zamanı geldi

Yuan Wisa, dünyanın en iyi milli takımlarından biriyle karşılaşacağı bu zorlu mücadeleye heyecanla hazırlanıyor; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile İngiltere, 2026 Dünya Kupası’nda tarihi bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in takımı, Atlanta şehir merkezinde "Çitalar" ile oynayacağı 32'li turdaki kritik maçla eleme turlarına başlayacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası'na sadece ikinci kez katılıyor ve bu, takımın ilk eleme maçı olacak. Takım, cumartesi günü geriye düşmesine rağmen Özbekistan'ı 3-1 yenerek üçüncü sırada yer alan takımlar arasında eleme turuna yükseldi.

Takımın eleme turuna yükselmesini sağlayan iki golü atan Newcastle forveti Wissa, “İngiltere maçı farklı olacak. Bu, üst düzey oyunculara ve seçkin bir rakibe karşı oynanacak çok, çok, çok zor bir maç olacak” dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bu tür maçların tadını çıkarmamız gerekiyor. Dünyanın en iyi milli takımlarından biri olan İngiltere ile oynamayı hak ediyoruz, bu yüzden önümüzdeki maçı sabırsızlıkla bekliyorum."

Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe ve Nowa Sadiki, Wissa’nın hücum hattını yönettiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti kadrosundaki tanıdık isimler arasında yer alıyor.

29 yaşındaki oyuncu, geçen yaz Brentford'dan 55 milyon sterlin (72,9 milyon dolar) değerindeki bir transferle Newcastle'a geçtikten sonra, sakatlıklarla dolu kötü bir ilk sezonun ardından yeteneklerini kanıtlama arzusu ile Dünya Kupası'na geldi.

Wisa, milli takımda görev yaparken dizinden sakatlandı; kulüp formasıyla ise tüm turnuvalarda sadece üç gol atabildi.

Oyuncu, Tyneside’daki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun sadece geçici bir aksilik olduğunu kanıtlamaya kararlı.

Oyuncu şöyle konuştu: “Bu yüzden bu odadaki herkesten daha gurur duyuyorum çünkü durum zordu. Ciddi bir sakatlıktı. Erken dönmek ve takıma yetişmek istediğinizde bunun iyi bir şey olmadığını bilirsiniz.”

Şöyle devam etti: “Newcastle’da en iyi halimi gösteremedim, ama yeteneklerimi kanıtlayacağım zamanın geleceğini biliyordum… Ve o zaman şimdi.”

Şöyle açıkladı: “Şu anda herkese iyi durumda olduğumu, fiziksel ve zihinsel olarak hazır olduğumu gösteriyorum. Bu yüzden Özbekistan karşısında iyi bir oyuncu olduğumu kanıtlamaktan gurur duyuyorum.”

Son olarak şunları söyledi: “Futbolu nasıl oynayacağımı biliyorum; özellikle fiziksel olarak iyi olduğumda zihnim de sakin oluyor ve gerisi kendiliğinden geliyor.”