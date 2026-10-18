Florian Wirtz'in, Liverpool'un Premier Lig'de galibiyet yoluna dönüşünde ışıltıyı üzerine çekmek için gol atmaya ihtiyacı yoktu; Brentford karşısında fırsat üretiminde olağanüstü bir performans sergileyerek, kulübü kendisiyle anlaşmak adına rekor bir meblağ harcamaya yönelten muazzam hücum potansiyelini yeniden gündeme taşıdı. Ancak göz alıcı rakamların arkasında daha karmaşık bir soru belirdi: Alman yıldız takımına ihtiyaç duyduğu çözümleri sunuyor mu, yoksa onun kullanılma biçimi teknik direktör Andoni Iraola'nın ekibinin dengesini tehdit eden taktiksel bir dengesizlik mi yaratıyor?

Liverpool, Manchester City karşısındaki yenilginin ardından kendisine özgüven kazandıracak bir galibiyete ihtiyaç duyarken, maç Wirtz'e dair ikili bir tablo ortaya koydu: Bir dokunuşla ya da bir pasla farkı yaratabilen bir oyuncu, ancak takımın görünümüne etkisi ve hücumla savunma arasında denge kurma kabiliyeti nedeniyle hâlâ tartışma konusu.

Seviyesine dair eleştirilerin yeniden alevlenmesiyle birlikte, mesele artık 23 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu geri kazanmakla sınırlı kalmadı; Liverpool'un istikrarından ödün vermeden ona yeteneklerini gösterme imkânı tanıyacak pozisyonun belirlenmesine kadar uzandı.

Wirtz eleştirenlere olağanüstü rakamlarla yanıt verdi

Wirtz, Haziran 2025'te Bayer Leverkusen'den 116 milyon sterlin karşılığında ve Liverpool tarihinin en pahalı transferi hâline gelen bir anlaşmayla gelmesinden bu yana beklenen seviyeye ulaşamadığı için eleştirilere maruz kaldıktan sonra, Brentford karşılaşmasına artan bir baskı altında çıktı.

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Soru işaretleri yalnızca sahadaki verimiyle sınırlı kalmadı; kulüp efsanesi Steven Gerrard, oyuncunun bir süre ilk 11'den çıkarılmasının kendine olan güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olabileceğini düşündü. Bu, Alman yıldızın etrafını saran beklentilerin büyüklüğüne ve transfer bedelinin getirdiği baskılara uyum sağlamasının zorluğuna işaret ediyordu.

Ancak Wirtz, Brentford karşısında kendisini hücum hattının en dikkat çekici unsurlarından biri olarak kabul ettirip Liverpool'un ataklarını harekete geçirmeye ve fırsat üretmeye katkı sunarak eleştirenlere güçlü bir yanıt verdi. Bu özellikle, ev sahibi ekibin bir oyuncusunun ilk yarının bitiminden önce kırmızı kart görmesinin ardından takımın sayısal üstünlüğünü değerlendirdiği ikinci yarıda belirgindi.

Liverpool oyuncuları maç boyunca toplam 21 şuttan 14'ünü kaleye gönderdi ve sayısal eksiklik sonrası Brentford'un savunmasında açığa çıkan alanlardan faydalandı. Wirtz ise hücum hareketlerinin merkezinde sürekli olarak hazır bulundu.

İstatistiklere göre Alman oyuncu, açık oyunda dokuz fırsat üretti; bu, son altı sezonda Premier Lig'de tek bir maçta başka hiçbir oyuncunun ulaşamadığı bir rakam. Aynı sayıya ulaşan son isim, Ocak 2021'de Burnley karşısında Liverpool forması altında yine dokuz fırsat üreten Sadio Mané olmuştu.

Deplasman maçları özelinde ise Wirtz, 15 yıldan fazla bir süre sonra bu fırsat sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu; en son Samir Nasri, Ağustos 2011'de Manchester City formasıyla Tottenham karşısında on fırsat üretmişti.

Böylece Wirtz, kendisi gol atmadığında bile tehlike yaratabileceğine dair açık bir kanıt sundu; ancak bu rakamlar, Iraola'nın sistemindeki rolüne ilişkin tartışmayı sona erdirmeye yetmedi.

Danny Murphy, istatistiklerin göstermediği sorunu açıklıyor

Liverpool'un galibiyete uzanan yolda sergilediği oyun övgü toplasa da, takımın eski orta saha oyuncusu ve "BBC Sport" kanalının analisti Danny Murphy, Liverpool'un ortaya koyduğu taktiksel görünüme dair kaygılarını saklamadı.

Murphy'ye göre Wirtz'in forvetin arkasında ve orta saha hattının önünde, oyun kurucu pozisyonunda bulunması, bireysel performansın ötesine geçen bir soruna yol açabilir; çünkü bu dizilim orta saha oyuncularına ek yükler bindiriyor ve rakiplere alanları değerlendirme imkânı tanıyor.

Murphy, Liverpool'un görevi tamamladığını ve deplasmanda önemli bir galibiyet elde ettiğini, ancak aynı zamanda hatları arasındaki mesafelerin açılması nedeniyle karşısında oynaması kolay bir takım gibi göründüğünü söyledi.

Takımın iki kanat oyuncusuyla birlikte Wirtz'i oyun kurucu pozisyonunda kullanmasının, orta saha oyuncularını geniş alanları kapatma sorumluluğuyla baş başa bıraktığını, bunun da rakiplerin atak kurarken yararlanabileceği boşluklar doğurabileceğini açıkladı.

Brentford'un topu kolaylıkla ileriye taşıyıp savunma hattının arkasındaki alanlara ulaşabildiğini ekleyen Murphy, bu noktanın maçtaki en belirgin endişe kaynağı olduğunu değerlendirdi.

Bu eleştiriler, aksaklığın tek sorumlusunun Wirtz olduğu anlamına gelmek zorunda değil; ancak Iraola'yı takım içinde görev dağılımını yapma biçimini gözden geçirme zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor.

Bu bakış açısına göre sorun, oyuncunun fırsat üretme kabiliyetinde değil; potansiyelinin, hücum baskısı ile savunma kapatması arasındaki dengeyi güvence altına alan bir sistem içinde nasıl kullanıldığında yatıyor.

Liverpool'un en çok fırsat üreten yıldızı: Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var

Rakamlar, Wirtz'in Liverpool'un oyununa dayatmaya başladığı etkinin boyutunu ortaya koyuyor; zira Brighton oyuncusu Pascal Gross ile eşit şekilde 18 fırsata ulaşarak bu sezon Premier Lig'de en çok fırsat üreten oyuncular hâline geldiler.

Wirtz ayrıca Brentford maçında Liverpool'un geri dönüşünün başlangıcına bir asistle katkı sunarak, tüm kulvarlarda takım formasıyla ilk kez üst üste iki maçta asist yapmış oldu.

Bununla birlikte bu olumlu dokunuş, bu sezon ligde çıktığı yedi maçtaki yalnızca ikinci gol katkısı; bu da fırsat üretme kabiliyeti ile gol ve asist düzeyindeki doğrudan verimi arasındaki açığı gösteriyor.

Wirtz, Liverpool'un birçok atağının ana motoru oldu; sahanın son üçte birine giriş sayısında 12 kez ile takımın en önünde yer aldı ve bu bölgede 37 pas yaparak hücum açısından en kritik bölgelerdeki etkin varlığını teyit etti.

Ancak tablo tamamen kusursuz değildi; 19 kez top kaybı yaşayarak maç boyunca topu en çok kaybeden ikinci Liverpool oyuncusu oldu, kendisinin önünde 20 top kaybıyla Milos Kerkez yer aldı.

Daha da dikkat çekici olanı ise Wirtz'in girdiği dokuz ikili mücadeleden yalnızca birini kazanması. Bu durum, özellikle önündeki alanları kapatmayı başaran rakipler karşısında temas ve fiziksel baskıyla baş etme kabiliyetine dair soru işaretleri doğuruyor.

Dolayısıyla oyuncunun değerlendirmesi ürettiği fırsat sayısına indirgenemez; çünkü maça etkisi aynı zamanda topu elinde tutma, top kazanımına katkı sağlama ve takımının rakip baskısından çıkmasına yardım etme kabiliyetiyle de ilişkili.

Iraola, Wirtz için planını değiştirmek zorunda mı?

Bu veriler karşısında Murphy, oyun kurucu pozisyonunda sabit bir oyuncuya bel bağlamaktan vazgeçmek ve mevcut hatta baş edebileceğinden daha büyük savunma sorumlulukları yüklemek yerine üç orta saha oyuncusuyla sahaya çıkmak şeklinde taktiksel bir çözüm önerdi.

Liverpool'un eski oyuncusu, takımın hücum ve estetik yönlere odaklanmadan önce öncelikle kendisine istikrar kazandıracak ve rakipler için daha zor hâle getirecek sağlam bir zemin kurmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Murphy, Liverpool'un oyuncu dağılımı ve saha içindeki dizilişi bakımından yeterince bütünlüklü görünmediğini söyleyerek, Wirtz'in klasik oyun kurucu rolünü üstlendiğinde maça etki etmekte zorlandığına işaret etti.

Bu bakımdan üç orta saha oyuncusuyla sahaya çıkmak, takıma alanlarda daha iyi bir kapatma sağlayabilir, savunma unsurları üzerindeki baskıyı azaltabilir ve Wirtz'in maçın ihtiyaçlarına göre daha serbest bölgelerde hareket etmesine imkân tanıyabilir.

Ancak bu çözümü uygulamak Iraola açısından basit bir karar olmayacak; zira fazladan bir hücum oyuncusuna ayrılan alanı daraltmak, özellikle savunmada blok kuran rakiplerle karşılaşıldığında takımın fırsat yaratma kabiliyetini de etkileyebilir.

Bu nedenle İspanyol teknik direktörün önündeki gerçek açmaz, Wirtz'in varlığının rakiplerin hücuma geçiş anlarında istismar edebileceği bir zayıf noktaya dönüşmesine izin vermeden yaratıcı etkisini korumasını sağlayacak formülü bulmak gibi görünüyor.

Murphy, Liverpool'un bu şekilde devam etmesinin, alanları değerlendirme ve taktiksel hataları cezalandırma konusunda daha üstün kaliteye sahip güçlü takımlar karşısında ona pahalıya mal olabileceği konusunda uyardı.

Liverpool'un deplasman kompleksini bitiren önemli galibiyet

Wirtz'i çevreleyen tartışmanın ötesinde, Brentford karşısında alınan galibiyet Liverpool'a Premier Lig yarışında önemli bir ivme kazandırdı; puanını yükselterek beşinci sıraya çıkan takım, yaz döneminde Arne Slot'un yerine göreve gelen Iraola yönetiminde turnuvadaki ilk yedi maçta üçüncü galibiyetini elde etti.

Galibiyet ayrıca özel bir anlam taşıdı; İspanyol teknik direktör, takımını Aralık 2023'ten bu yana ligde skoru geriye düştükten sonra deplasmanda elde edilen ilk zafere taşıyarak, ilk golü yedikten sonra deplasmanda galibiyet alamadığı 19 maçlık seriyi sona erdirdi.

Bu dönüşüm, takımın skoru çevirme kabiliyetini yansıtıyor; ancak karşılaşma boyunca ortaya çıkan sorunların giderilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmıyor, özellikle de ikinci yarıdaki sayısal üstünlüğün Liverpool'un hâkimiyet kurmasına ve ardı ardına fırsatlar yaratmasına yardımcı olduğu düşünülürse.

Öte yandan Iraola, sakatlıklar cephesinde iki yeni darbe aldı; forvet Alexander Isak sakatlığından iyileşerek yeniden forma giymesine rağmen, Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong maç içinde sakatlandı.

Bu gelişmeler, oyuncuların fiziksel yüklerini yönetmekle fikstürün yoğunluğu altında takımın hazır bulunuşluğunu korumak arasında denge kurması gereken teknik direktörün hesaplarını daha da karmaşıklaştırıyor.

Iraola, Villarreal maçı öncesinde fikstür baskısına dikkat çekti

"BBC Sport" kanalına konuşan Iraola, Brentford'un sahasında oynamanın zorluğunun altını çizerek, ev sahibi ekibin aldığı sonuçların onların stadyumuna yapılan her ziyareti gerçek bir fiziksel ve taktiksel sınava dönüştürdüğüne işaret etti.

İspanyol teknik direktör, takımının çok sayıda fırsat ürettiğini, ancak bazı kontra atakları istenen şekilde değerlendiremediğini, özellikle de Liverpool'un kendisini bir savunmacıya karşı üç hücumcu konumunda bulduğu son dakikalarda bunun yaşandığını söyledi.

Brentford'un gol atıp farkı 2-1'e indirmesinin, her taç atışını ve her serbest vuruşu potansiyel bir tehlike kaynağı hâline getirmeye yettiğini ekleyerek, takım üstünlüğü elinde tutsa bile maçları bitirmenin zorluğuna işaret etti.

Iraola ayrıca, takımın on gün içinde dört karşılaşma oynaması nedeniyle Liverpool'un fikstür baskısı yüzünden hassas bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, bunun oyunculardan büyük bir fiziksel çaba gerektirdiğini belirtti. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında salı günü oynanacak Villarreal maçına hazırlanmadan önce oyuncularının bir miktar dinlenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Özgüveni geri getiren bir galibiyet, Wirtz'in en dikkat çekici fırsat üreticilerinden biri olarak konumunu pekiştiren rakamlar ve savunma dengesine dair uyarılar arasında Iraola, kendisini puan toplamanın ötesine geçen bir sınavın karşısında buluyor. Liverpool, farkı yaratabilecek bir oyuncuya sahip; ancak bu yeteneği istikrarlı bir kolektif güce dönüştürmek, görev ve alan dağılımındaki aksaklığın giderilmesini gerektiriyor.

Ve önümüzdeki maçların ortaya koyacağı soru geçerliliğini koruyor: Iraola, Wirtz'in potansiyelinden azami ölçüde yararlanan bir sistem kurmayı başaracak mı, yoksa Alman yıldız, hücumda her parladığında ve karşılığında takımın oyununda boşluklar belirdiğinde taktiksel bir tartışmanın merkezi olmaya devam mı edecek?







