Wim Kieft’in Jürgen Klopp’la pek arası yok; bu durum, pazartesi günü Ziggo Sport’taki Rondo programında ortaya çıktı. Analist, geçen perşembe oynanan Hollanda - Almanya maçında Alman milli takım teknik direktörünün abartılı tavırlarından rahatsız oldu.

“Biraz palyaçoya dönüşmeye başladı, öyle değil mi?”, diye ortaya atıyor şaşkın Kieft talk show’da. “Oyuncular da biraz korkuyor artık. Şöyle düşünüyorlar: işte yine geliyor. Bence bütün bunlar biraz fazla.”

Sunucu Wytse van der Goot, Kieft’e Klopp’un kenar çizgisindeki davranışlarının yapmacık olup olmadığını soruyor. “Evet. 22 kişiyi gidip sarılmak için can attığını mı düşünüyorsun? Bana göre bunların hiçbirine gerek yok, biliyor musun”, diyerek Kieft, Almanya’nın teknik direktörü hakkında oldukça net konuşuyor.

“Onu sadece bununla geçiştirmek haksızlık olur. Çünkü Klopp gerçekten büyük işler yaptı. Ama bunların hepsi tiyatro, biliyor musun. Ve şu Xavi ise bunun tam tersi. Hiç numarası yok. Klopp ise ipin ucunu kaçırıyor”, diye hayıflanıyor eleştirel Klopp.

Ruud Gullit söze giriyor: “Bu biraz da Hollandalılara özgü bir şey. Normal davran yeter. Ortalığı ayağa kaldıran başka teknik direktörlere baktığında ise, onun için ‘tutkulu’ diyorlar. Nerede söylediğine bağlı.”

Klopp, milli takım teknik direktörlüğü dönemine hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Almanya, Hollanda karşısında son anda iki puan bıraktı (1-1) ve Yunanistan’a karşı da utanç verici bir 0-1 mağlubiyet aldı.

Başta Bastian Schweinsteiger olmak üzere, Alman takımıyla ilgili endişe duyan isimler var. 2014 dünya şampiyonu, mevcut jenerasyonun geçmişteki başarılı takımlardan çok daha zayıf olduğu görüşünde.