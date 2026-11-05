Ajax, FC Midtjylland karşısında 0-1’lik üstünlüğünü devre arasına taşımaya hazırlanırken Thilo Kehrer’e faul yapıldığı iddiasına rağmen beraberlik golünü yedi. Polonyalı hakem ve VAR, Amsterdam ekibinin sert itirazlarına karşın golü geçerli saydı. Yorumcular Ronald de Boer ve Wim Kieft, hakem ekibinin kararını anlaşılır bulurken Kehrer’e dikkat çekti.

İlk yarım saatin dolmasına az kala Friday Etim savunma arkasına gönderildi. Nijeryalı forvet, Ajax savunmacısı Kehrer’i yere düşürüp yoluna devam etti, Marc ter Stegen’i çalımladı ve topu ağlara göndererek eşitliği sağladı.

Ajaxlı futbolcular hemen hakem Pawel Raczkowski’ye itiraz etti. Raczkowski, VAR hakemi Pawel Pskit ile kısa bir görüşme yaptı. Etim’in hareketinde o da faul görmeyince Raczkowski oyunu hızla devam ettirdi.

Ziggo Sport yorumcusu Johan van Polanen karara anlam veremedi ve golü “şaibe kokan bir gol” diye nitelendirdi. De Boer ise kısa süre sonra, “İlk başta faul olduğunu düşündük” dedi. “Ama görüntülere bakınca ne yapmak istediğini görüyorum. Nijeryalı forvetin önünü kesmek istiyor ama Etim onun etrafından dolaşıyor. Kehrer de onu durdurmak için elini kullanıyor.”

De Boer, beraberlik golünün ağır çekim görüntülerini değerlendirirken, “Burada onu durdurmak istiyor ama Etim onun etrafından dolaşıyor” dedi. “Elini de yere koyuyor ve o anda şunu hissediyor: Geç kaldım, bari kendimi yere bırakayım.”

De Boer sözlerini şöyle tamamladı: “Hakem faul çalsaydı herkes ‘tamam’ derdi. Ama bence çok kötü savunma yaptı. Önünü kesmeyi seçiyor ama pozisyonu tamamen yanlış değerlendiriyor.”

Kieft de değerlendirmeye katıldı: “Bu sadece kötü bir tercih değil, aynı zamanda çok sorumsuzca. O pozisyondaysan bunu gerçekten daha iyi değerlendirebilmelisin. Çünkü şimdi olduğu gibi rakip oyuncu kalenin önünde kalıyor.”

Öte yandan Ajax, ikinci yarıda on kişilik rakibine karşı mücadele edecek. Devre arasından birkaç dakika önce merkez orta saha oyuncusu Kjell Wätjen, Abdellah Ouazane’ye yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını gördü.