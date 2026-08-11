Wim Kieft, KieftJansenEgmondGijp podcastinde dile getirdiği üzere, KNVB'nin yeni teknik direktör arayışındaki tutumu hakkında söyleyecek tek bir iyi sözü olmadığını belirtti. Eski yıldız futbolcuya göre Hollanda Milli Takımı'nda Ronald Koeman'ın halefi çoktan belirlenmiş olmalıydı.

Koeman, 30 Haziran'da, yani yaklaşık bir buçuk ay önce, Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğüne devam etmeyeceğini açıklamıştı. KNVB bu süreçte birden fazla görüşme gerçekleştirdi, ancak hâlâ kesin bir halef belirlenmedi. Bu durum Kieft'in tepkisini çekiyor.

“Hayır ama bu resmen rezalet değil mi? Tüm KNVB tam bir beceriksizlik örneği”, diye çıkıştı. “Bütün yaz onun (Koeman'ın, ed.) gideceğini zaten biliyordun. Bilmiyorsan da, ‘Bunu şimdi bilmek istiyorum, yoksa başka birini alırım’ derdin.”

“Bu olacak şey mi? Gerçekten olacak şey değil”, diye devam etti Kieft. Ardından Michel van Egmond, Michael Reiziger ile bir haftadan uzun süre önce çok kapsamlı bir görüşme yapıldığını, ancak buna rağmen hâlâ karar verilmediğini hatırlattı. Van Egmond, “Biraz daha sürerse o da ‘O zaman kalsın’ diyecek” görüşünü dile getirdi.

Kieft ise bu senaryoyu hesaba katmıyor. “Yapmaz öyle bir şey. Reiziger göreve gelirse kendini çok şanslı saymalı. Tabii bunun nasıl sonuçlanacağını bilemezsin ama şu anda herkes zaten ona karşı. Ben de oraya daha tecrübeli, pişmiş birini getirmeyi tercih ederdim. Ama evet, ben de bilmiyorum.”

Şu anda KNVB'nin elinde başka ciddi adaylar kalmamış gibi görünüyor. Peter Bosz yeniden PSV'ye bağlanırken, Erik ten Hag FC Twente'ye, Arne Slot ise kulüp futbolunda yeni bir iş aramaya yönelmek istiyor.

Louis van Gaal ise üst düzey futboldan sorumlu direktör Nigel de Jong'un kendisini her zaman arayabileceğini söylemişti, ancak şu ana kadar bu da gerçekleşmedi. Bu nedenle son dönemde Jong Oranje'nin teknik direktörlüğünü yapan Reiziger, Koeman'ın yerine geçmeye en yakın isim gibi görünüyor.