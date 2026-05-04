Wim Kieft: “Ronald Koeman, Virgil van Dijk’ın 2026 Dünya Kupası’na katılabilmesi konusunda ciddi endişeler duyuyor”

Wim Kieft, KieftJansenEgmondGijp podcast'inde Ronald Koeman'ın 2026 Dünya Kupası öncesinde Virgil van Dijk konusunda endişeli olduğunu düşündüğünü belirtti. Analist, bu sonuca Hollanda Milli Takımı teknik direktörünün NOS Studio Voetbal programındaki performansından yola çıkarak ulaştı.

Kieft, Pazar akşamı Studio Voetbal'da Koeman ile bir masa etrafında oturdu ve burada Dünya Kupası öncesinde Oranje'nin kadrosu hakkında kapsamlı bir şekilde konuşuldu. 63 yaşındaki milli takım teknik direktörü, oyuncularının fiziksel kondisyonunu son derece önemli bulduğunu defalarca vurguladı.

“Dün Koeman ile bir araya geldim ve konuşmamızın büyük bir kısmı Hollanda milli takımı hakkındaydı… O da şunu düşünmek zorunda: Virgil van Dijk bu sezonu nasıl atlatacak?”, diye söze başlayan Kieft, özellikle Liverpool’da yıpratıcı bir sezonun ardından kaptanın fiziksel durumuna işaret ediyor.

Kieft, Koeman'ın bu konuda büyük endişe duyduğunu düşünüyor. “Kırk maç oynadı, hepsi çılgın bir tempoda, çok büyük baskı altında. Her seferinde o körü körüne sana atlayan forvet, o kafa topu mücadelesini kazanmak için.”

“Tabii ki o yıllar da hesaba katılacak,” diye devam ediyor Kieft, Oranje kaptanının 34 yaşına işaret ederek. “Dünya Kupası’nda nasıl bir performans sergileyeceğini gerçekten merak ediyorum.”

Van Dijk, formda olduğu sürece, Koeman’ın takımının hala en önemli dayanaklarından biri. Milli takım teknik direktörü de, geçen yılın sonunda Hollanda milli takımında en çok kaptanlık pazubandını takan oyuncu olan bu defans oyuncusundan oldukça memnun.

Koeman, NOS'a verdiği demeçte, “Az önce konuşmamda da söylediğim gibi, o bir teknik direktörün hayalindeki kaptan” dedi. “Gerçek bir profesyonel, takım için bir örnek ve bir kişilik. Bazen belki biraz fazla rahat davranıyor olabilir, ama bu da insani bir şey. Ben de öyleydim. Ancak Virgil'e en iyi formunda olmasına ihtiyacımız var.”