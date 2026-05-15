Wim Kieft, Oranje'de öne çıkan iki oyuncuyu görüyor ve Ronald Koeman'a tavsiyede bulunuyor

Perşembe gecesinden Cuma sabahına doğru, Memphis Depay yine Corinthians'ın maç kadrosunda yer almadı. Forvet, oynamak için yeterince formda değildi. Ancak asıl soru, Memphis'in zamanında forma girebilecek mi olduğu. Wim Kieft, De Telegraaf'taki köşe yazısında, onun yerine kimin geçmesi gerektiğini çok iyi biliyor.

Kieft, Serie A'da oynayan iki Hollandalı oyuncudan etkilenmiş durumda. Denzel Dumfries, uzun süren sakatlığından döndükten sonra çok iyi bir formda. “Bu formuyla Dünya Kupası'nda Hollanda için belirleyici olabilir. Ronald Koeman, sağ kanadı Dumfries'in niteliklerini en iyi şekilde kullanacak şekilde düzenlemeli.”

Kieft'e göre bu durumda sağ kanat oyuncusunun tipi önemli değil. “Bu, Dumfries'e en uygun olana bağlı. O zaman Donyell Malen ya da Teun Koopmeiners olabilir, yeter ki Dumfries'in hizmetinde oynasınlar, çünkü o gerçekten vazgeçilmez.”

İtalya’da ses getiren ikinci Hollandalı ise Malen. Forvet, AS Roma’da sık sık gol atıyor. Bu yüzden Memphis zamanında forma giremezse, forvet pozisyonundaki alternatif de o oluyor.

“Bu kesin bir şey değil, ama Malen forvet pozisyonunda bu şansı hak ediyor, çünkü formda olan forvet o,” diyor eski futbolcu. “Koeman onu çoğunlukla sağ kanatta oynattı, ama forvette ve sol kanatta daha iyi performans gösteriyor.”

Malen ve Memphis'in oyun stilleri önemli ölçüde farklı. Bu nedenle Kieft, milli takım teknik direktörünün AS Roma'nın forvetinin en iyi şekilde performans göstermesi için taktiği değiştirmesi gerektiği yönündeki tartışmayı anlıyor.

“Depay formda olduğu sürece Koeman çok fazla değişiklik yapmayacaktır, ancak aksi takdirde milli takım teknik direktörünün Malen’i en iyi şekilde değerlendirmek için bazı ayrıntıları değiştirmesi mantıklı olacaktır,” diyen Kieft, Dünya Kupası öncesinde Cezayir veya Özbekistan maçlarında bunun nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. “Seçenekler ne kadar fazla olursa, Hollanda’nın Dünya Kupası’nda ne kadar ileri gidebilme şansı o kadar artar.”